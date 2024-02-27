27 февраля 2024

Судья ударил игрока в лицо во время матча по мини-футболу в Екатеринбурге. Видео

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III спартакиада работников органов и организаций прокуратуры Российской Федерации. День второй. Перезалито. Верхняя Пышма, мини-футбол
Обоих спортсменов отстранили от матчей до конца сезона Фото:

На матче между командами «Уралхиммаш» и «Памир» любительской футбольной «Лиги 5×5» судья Роман Камбаров ударил Валерия Лебедева из «Уралхиммаша» после словесной ссоры. Видео конфликта опубликовали представители лиги.

Судя по видео, опубликованному организаторами турнира в группе «Лига 5×5/Екатеринбург» «ВКонтакте», конфликт возник после того, как арбитр показал футболисту желтую карточку. Игрок не согласился с решением и начал оспаривать его. Камбаров удалил Лебедева с поля, однако ссора продолжилась, после чего судья ударил футболиста кулаком в лицо.

Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев дисквалифицирован на такой же период.

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На матче между командами «Уралхиммаш» и «Памир» любительской футбольной «Лиги 5×5» судья Роман Камбаров ударил Валерия Лебедева из «Уралхиммаша» после словесной ссоры. Видео конфликта опубликовали представители лиги. Судя по видео, опубликованному организаторами турнира в группе «Лига 5×5/Екатеринбург» «ВКонтакте», конфликт возник после того, как арбитр показал футболисту желтую карточку. Игрок не согласился с решением и начал оспаривать его. Камбаров удалил Лебедева с поля, однако ссора продолжилась, после чего судья ударил футболиста кулаком в лицо. Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев дисквалифицирован на такой же период.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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