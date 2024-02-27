На матче между командами «Уралхиммаш» и «Памир» любительской футбольной «Лиги 5×5» судья Роман Камбаров ударил Валерия Лебедева из «Уралхиммаша» после словесной ссоры. Видео конфликта опубликовали представители лиги.
Судя по видео, опубликованному организаторами турнира в группе «Лига 5×5/Екатеринбург» «ВКонтакте», конфликт возник после того, как арбитр показал футболисту желтую карточку. Игрок не согласился с решением и начал оспаривать его. Камбаров удалил Лебедева с поля, однако ссора продолжилась, после чего судья ударил футболиста кулаком в лицо.
Камбарова отстранили от работы до конца сезона. Лебедев дисквалифицирован на такой же период.
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