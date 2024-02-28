Челябинский вуз научит школьников делать беспилотники

29 февраля 2024 в 11:16 Размер текста - 17 +

Совместная работа позволит подготовить кадры для завода «Ростеха» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) научит школьников Сима делать беспилотные летательные аппараты. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, трехстороннее соглашение об этом заключили с местным заводом «Агрегат» и общеобразовательной школой. «ЧелГУ заключил трехстороннее соглашение о развитии инновационных дополнительных образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем. Партнерами стали школа № 2 Сима и ПАО „Агрегат“ госкорпорации „Ростех“», — сообщили URA.RU в ЧелГУ. Школьники будут вести научно-прикладные исследования в области образовательных программ по дронам. Также пройдут мероприятия по профориентации, в которых задействуют учеников и педагогов школы. Работа поможет привлекать и готовить кадры для «Агрегата», чья специализация связана с производством изделий авиационно-технического назначения, аварийно-спасательного инструмента и промышленной гидравлики. «Симский агрегатный завод располагает собственным учебно-производственным центром с современной инфраструктурой. На площадке проходят обучение, в том числе, ученики школы», — отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Вуз обладает опытом работы со школами и предприятиями региона, что пригодится в новом проекте. Университет предоставит аудитории и лаборатории. Практика показывает, что в них могут успешно заниматься дети с младшего школьного возраста. Это формирует у детей интерес к науке и исследовательской деятельности». В 2024 году в колледже ЧелГУ стартует набор на специальность оператора дронов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Челябинский госуниверситет (ЧелГУ) научит школьников Сима делать беспилотные летательные аппараты. Как URA.RU рассказали в пресс-службе вуза, трехстороннее соглашение об этом заключили с местным заводом «Агрегат» и общеобразовательной школой. «ЧелГУ заключил трехстороннее соглашение о развитии инновационных дополнительных образовательных программ в сфере беспилотных авиационных систем. Партнерами стали школа № 2 Сима и ПАО „Агрегат“ госкорпорации „Ростех“», — сообщили URA.RU в ЧелГУ. Школьники будут вести научно-прикладные исследования в области образовательных программ по дронам. Также пройдут мероприятия по профориентации, в которых задействуют учеников и педагогов школы. Работа поможет привлекать и готовить кадры для «Агрегата», чья специализация связана с производством изделий авиационно-технического назначения, аварийно-спасательного инструмента и промышленной гидравлики. «Симский агрегатный завод располагает собственным учебно-производственным центром с современной инфраструктурой. На площадке проходят обучение, в том числе, ученики школы», — отметил ректор ЧелГУ Сергей Таскаев. Вуз обладает опытом работы со школами и предприятиями региона, что пригодится в новом проекте. Университет предоставит аудитории и лаборатории. Практика показывает, что в них могут успешно заниматься дети с младшего школьного возраста. Это формирует у детей интерес к науке и исследовательской деятельности». В 2024 году в колледже ЧелГУ стартует набор на специальность оператора дронов.