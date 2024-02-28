Жители Перми спасли хорька, которого на дереве заклевали вороны. Фото

29 февраля 2024 в 14:46 Размер текста - 17 +

Животное забралось на вершину дерева Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Две пермячки спасли хорька, забравшегося на дерево. Пока животное находилось на ветвях, его клевали вороны. Фотографию и призыв к спасению горожане опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва». «Спасите кто-нибудь хорька во дворе дома по ул. Коспашская, 13. Бедняга сидит на дереве. Сверху клюют вороны, а снизу уже поджидают голодные собаки», — написали местные жители. Позже стало известно, что на помощь животному пришли две пермячки. Уточняется, что женщинам пришлось спилить дерево. Где сейчас находится хорек не сообщается. Хорек среди ворон на ветках дерева Telegram-канал «Редакция Гайва», https://t.me/redgayva/7647

Две пермячки спасли хорька, забравшегося на дерево. Пока животное находилось на ветвях, его клевали вороны. Фотографию и призыв к спасению горожане опубликовали в telegram-канале «Редакция Гайва». «Спасите кто-нибудь хорька во дворе дома по ул. Коспашская, 13. Бедняга сидит на дереве. Сверху клюют вороны, а снизу уже поджидают голодные собаки», — написали местные жители. Позже стало известно, что на помощь животному пришли две пермячки. Уточняется, что женщинам пришлось спилить дерево. Где сейчас находится хорек не сообщается.