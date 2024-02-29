ЕР поможет выполнить задачи, поставленные Путиным в послании

29 февраля 2024 в 17:20 Размер текста - 17 +

Единая Россия обеспечит законодательное исполнение послания Владимира Путина Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Обращение Путина к Федеральному собранию-2024 Партия «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. Новость по теме В России появятся пять новых нацпроектов: что анонсировал Путин «Мы дополним народную программу партии поручениями, озвученными нашим лидером сегодня. Послание Путина — это победа России! На всех фронтах», — сказал Турчак, его слова приводятся в пресс-релизе на официальном сайте партии. Он отметил, что партия обеспечит законодательное исполнение послания. По словам Турчака, обращение президента — образ будущего сильной и независимой России на много лет вперед. Послание Путина — это программа про людей и для людей — по своей сути, народная программа, написанная по итогам встреч с жителями регионов, подчеркнул он. Путин 29 февраля выступил с обращением к Федеральному Собранию. В послании были озвучены планы государства на будущее. Так, Путин призвал пересмотреть налоговую систему, цифровизовать медицину, увеличить выплаты учителям, а также указал сроки утверждения новых нацпроектов. URA.RU собрало главное из выступления президента.

Партия «Единая Россия» обеспечит законодательное исполнение послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. «Мы дополним народную программу партии поручениями, озвученными нашим лидером сегодня. Послание Путина — это победа России! На всех фронтах», — сказал Турчак, его слова приводятся в пресс-релизе на официальном сайте партии. Он отметил, что партия обеспечит законодательное исполнение послания. По словам Турчака, обращение президента — образ будущего сильной и независимой России на много лет вперед. Послание Путина — это программа про людей и для людей — по своей сути, народная программа, написанная по итогам встреч с жителями регионов, подчеркнул он. Путин 29 февраля выступил с обращением к Федеральному Собранию. В послании были озвучены планы государства на будущее. Так, Путин призвал пересмотреть налоговую систему, цифровизовать медицину, увеличить выплаты учителям, а также указал сроки утверждения новых нацпроектов. URA.RU собрало главное из выступления президента.