Политика Власть Путин подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе 01 марта 2024 в 19:07 Размер текста - 17 + Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале правовых актов. Ранее Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространен на некоторых граждан, которые имеют воинские звания. Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале правовых актов. Ранее Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространен на некоторых граждан, которые имеют воинские звания. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям