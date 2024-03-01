Путин подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе

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Владимир Путин на послании Федеральному Собранию РФ. Москва, путин владимир
Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы Фото:

Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале правовых актов.

Ранее Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространен на некоторых граждан, которые имеют воинские звания.

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Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов. «Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ», — говорится в документе. Он размещен на официальном портале правовых актов. Ранее Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространен на некоторых граждан, которые имеют воинские звания.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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