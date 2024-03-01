Путин подписал указ о военных сборах для находящихся в запасе

Владимир Путин подписал указ о призыве на военные сборы
Президент РФ Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве на военные сборы граждан РФ, пребывающих в запасе. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.
«Призывать в 2024 году граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в ВС РФ», — говорится в документе. Он размещен
Ранее Госдума России одобрила в третьем окончательном чтении закон о повышении предельного возраста пребывания в запасе на пять лет. Закон будет распространен на некоторых граждан, которые имеют воинские звания.
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