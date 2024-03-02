В конце февраля в Перми бесследно пропал 29-летний мужчина

03 марта 2024 в 06:24 Размер текста - 17 +

Где сейчас находится пермяк, никто не знает (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Перми разыскивают 29-летнего Сергея Долгорукова. Он вышел из дома вечером 26 февраля и исчез, рассказали добровольцы прикамского отряда им. Ирины Бухановой. «Пропал Сергей Долгоруков, 29 лет. Вечером 26 февраля он ушел из дома по улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового сообщества. Особые приметы мужчины: рост 167 сантиметров, крепкое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день пропажи на нем были черные джинсы и ботинки. Ранее в Прикамье искали 51-летнего Александра Бузмакова. Мужчина с признаками заикания пропал в конце января. Последний раз его видели выходящим с работы в деревне Кондратово. Мужчина вышел из дома и пропал Фото: telegram-канал «Поисковый отряд имени Ирины Бухановой», https://t.me/perm_poisk/446

В Перми разыскивают 29-летнего Сергея Долгорукова. Он вышел из дома вечером 26 февраля и исчез, рассказали добровольцы прикамского отряда им. Ирины Бухановой. «Пропал Сергей Долгоруков, 29 лет. Вечером 26 февраля он ушел из дома по улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового сообщества. Особые приметы мужчины: рост 167 сантиметров, крепкое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день пропажи на нем были черные джинсы и ботинки. Ранее в Прикамье искали 51-летнего Александра Бузмакова. Мужчина с признаками заикания пропал в конце января. Последний раз его видели выходящим с работы в деревне Кондратово.