В конце февраля в Перми бесследно пропал 29-летний мужчина

В Перми разыскивают 29-летнего Сергея Долгорукова. Он вышел из дома вечером 26 февраля и исчез, рассказали добровольцы прикамского отряда им. Ирины Бухановой.
«Пропал Сергей Долгоруков, 29 лет. Вечером 26 февраля он ушел из дома по улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового сообщества.
Особые приметы мужчины: рост 167 сантиметров, крепкое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день пропажи на нем были черные джинсы и ботинки.
Ранее в Прикамье искали 51-летнего Александра Бузмакова. Мужчина с признаками заикания пропал в конце января. Последний раз его видели выходящим с работы в деревне Кондратово.
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