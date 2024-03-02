02 марта 2024
01 марта 2024

В конце февраля в Перми бесследно пропал 29-летний мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Темный переулок. Тюмень, преступник, мужчина, темный переулок
Где сейчас находится пермяк, никто не знает (архивное фото) Фото:

В Перми разыскивают 29-летнего Сергея Долгорукова. Он вышел из дома вечером 26 февраля и исчез, рассказали добровольцы прикамского отряда им. Ирины Бухановой.

«Пропал Сергей Долгоруков, 29 лет. Вечером 26 февраля он ушел из дома по улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового сообщества.

Особые приметы мужчины: рост 167 сантиметров, крепкое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день пропажи на нем были черные джинсы и ботинки.

Ранее в Прикамье искали 51-летнего Александра Бузмакова. Мужчина с признаками заикания пропал в конце января. Последний раз его видели выходящим с работы в деревне Кондратово.

Мужчина вышел из дома и пропал
Мужчина вышел из дома и пропал
Фото:

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В Перми разыскивают 29-летнего Сергея Долгорукова. Он вышел из дома вечером 26 февраля и исчез, рассказали добровольцы прикамского отряда им. Ирины Бухановой. «Пропал Сергей Долгоруков, 29 лет. Вечером 26 февраля он ушел из дома по улице Фрезеровщиков в Мотовилихинском районе Перми. С тех пор его местонахождение неизвестно», — указано в telegram-канале поискового сообщества. Особые приметы мужчины: рост 167 сантиметров, крепкое телосложение, светло-русые волосы, зеленые глаза. В день пропажи на нем были черные джинсы и ботинки. Ранее в Прикамье искали 51-летнего Александра Бузмакова. Мужчина с признаками заикания пропал в конце января. Последний раз его видели выходящим с работы в деревне Кондратово.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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