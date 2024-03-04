Генпрокурор РФ Краснов провел кадровые изменения в Челябинской области. Фото

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, краснов игорь
Игорь Краснов назначил прокурора Октябрьского района Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового прокурора в Октябрьском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, им стал младший советник юстиции Антон Бутрик.

«Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Октябрьского района назначен младший советник юстиции Антон Игоревич Бутрик», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в органах прокуратуры Бутрик проходит службу более 13 лет.

За свою карьеру Бутрик успел поработать в должностях помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска, заместителя Саткинского городского прокурора, заместителя прокурора Курчатовского района Челябинска. С 2020 года занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района.

Новым прокурором Октябрьского района Челябинской области стал Антон Бутрик
Новым прокурором Октябрьского района Челябинской области стал Антон Бутрик
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Генпрокурор РФ Игорь Краснов назначил нового прокурора в Октябрьском районе Челябинской области. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства, им стал младший советник юстиции Антон Бутрик. «Приказом Генерального прокурора РФ на должность прокурора Октябрьского района назначен младший советник юстиции Антон Игоревич Бутрик», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. Там отметили, что в органах прокуратуры Бутрик проходит службу более 13 лет. За свою карьеру Бутрик успел поработать в должностях помощника прокурора Ленинского района Магнитогорска, заместителя Саткинского городского прокурора, заместителя прокурора Курчатовского района Челябинска. С 2020 года занимал должность заместителя прокурора Октябрьского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
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