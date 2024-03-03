Счетная палата Нижневартовска проверила политэлиту, преподающую в вузах

04 марта 2024 в 17:57 Размер текста - 17 +

Счетная палата проверила, не совпадают ли лекционные часы политиков с их основной работой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Счетная палата Нижневартовска провела проверку вице-спикера думы города Натальи Зяблицкой и муниципальных служащих, преподающих в вузах и колледжах. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Контрольно-счетный орган (КСО) Нижневартовска проверяет Зяблицкую — единственного депутата, получающего зарплату из бюджета, — и муниципальных служащих. Несмотря на общее правило, при котором можно совмещать такую деятельность с преподавательской, научной и творческой, есть нюансы — лекции и семинары должны стоять в расписании строго в свободное время от часов основной работы, а уведомлять работодателя нужно заранее, а не постфактум», — сообщил инсайдер. Председатель Счетной палаты Нижневартовска Светлана Суханова уточнила, что проверка действительно была. Ее инициировала прокуратура города. При этом, муниципальные служащие обязаны ставить руководство в известность о преподавании, а вот у депутата такой обязанности нет. «Проверка уточняла, нет ли совпадения рабочих часов в думе и администрации с преподавательской деятельностью. Она завершилась, и таких совпадений нами выявлено не было. Но, оговорюсь, мы проверяли только совпадение рабочих часов с учебными, и не проверяли их расчеты», — сообщила Суханова.

Счетная палата Нижневартовска провела проверку вице-спикера думы города Натальи Зяблицкой и муниципальных служащих, преподающих в вузах и колледжах. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Контрольно-счетный орган (КСО) Нижневартовска проверяет Зяблицкую — единственного депутата, получающего зарплату из бюджета, — и муниципальных служащих. Несмотря на общее правило, при котором можно совмещать такую деятельность с преподавательской, научной и творческой, есть нюансы — лекции и семинары должны стоять в расписании строго в свободное время от часов основной работы, а уведомлять работодателя нужно заранее, а не постфактум», — сообщил инсайдер. Председатель Счетной палаты Нижневартовска Светлана Суханова уточнила, что проверка действительно была. Ее инициировала прокуратура города. При этом, муниципальные служащие обязаны ставить руководство в известность о преподавании, а вот у депутата такой обязанности нет. «Проверка уточняла, нет ли совпадения рабочих часов в думе и администрации с преподавательской деятельностью. Она завершилась, и таких совпадений нами выявлено не было. Но, оговорюсь, мы проверяли только совпадение рабочих часов с учебными, и не проверяли их расчеты», — сообщила Суханова.