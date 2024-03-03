03 марта 2024

Счетная палата Нижневартовска проверила политэлиту, преподающую в вузах

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Общество Знание: лекция для студентов УрГЭУ. Екатеринбург, ургэу, аудитория, лекция, общество знание
Счетная палата проверила, не совпадают ли лекционные часы политиков с их основной работой Фото:

Счетная палата Нижневартовска провела проверку вице-спикера думы города Натальи Зяблицкой и муниципальных служащих, преподающих в вузах и колледжах. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.

«Контрольно-счетный орган (КСО) Нижневартовска проверяет Зяблицкую — единственного депутата, получающего зарплату из бюджета, — и муниципальных служащих. Несмотря на общее правило, при котором можно совмещать такую деятельность с преподавательской, научной и творческой, есть нюансы — лекции и семинары должны стоять в расписании строго в свободное время от часов основной работы, а уведомлять работодателя нужно заранее, а не постфактум», — сообщил инсайдер.

Председатель Счетной палаты Нижневартовска Светлана Суханова уточнила, что проверка действительно была. Ее инициировала прокуратура города. При этом, муниципальные служащие обязаны ставить руководство в известность о преподавании, а вот у депутата такой обязанности нет. «Проверка уточняла, нет ли совпадения рабочих часов в думе и администрации с преподавательской деятельностью. Она завершилась, и таких совпадений нами выявлено не было. Но, оговорюсь, мы проверяли только совпадение рабочих часов с учебными, и не проверяли их расчеты», — сообщила Суханова.

Главные новости ХМАО уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Счетная палата Нижневартовска провела проверку вице-спикера думы города Натальи Зяблицкой и муниципальных служащих, преподающих в вузах и колледжах. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте. «Контрольно-счетный орган (КСО) Нижневартовска проверяет Зяблицкую — единственного депутата, получающего зарплату из бюджета, — и муниципальных служащих. Несмотря на общее правило, при котором можно совмещать такую деятельность с преподавательской, научной и творческой, есть нюансы — лекции и семинары должны стоять в расписании строго в свободное время от часов основной работы, а уведомлять работодателя нужно заранее, а не постфактум», — сообщил инсайдер. Председатель Счетной палаты Нижневартовска Светлана Суханова уточнила, что проверка действительно была. Ее инициировала прокуратура города. При этом, муниципальные служащие обязаны ставить руководство в известность о преподавании, а вот у депутата такой обязанности нет. «Проверка уточняла, нет ли совпадения рабочих часов в думе и администрации с преподавательской деятельностью. Она завершилась, и таких совпадений нами выявлено не было. Но, оговорюсь, мы проверяли только совпадение рабочих часов с учебными, и не проверяли их расчеты», — сообщила Суханова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...