Счетная палата Нижневартовска проверила политэлиту, преподающую в вузах

Счетная палата Нижневартовска провела проверку вице-спикера думы города Натальи Зяблицкой и муниципальных служащих, преподающих в вузах и колледжах. Об этом URA.RU сообщил источник в местном политическом истеблишменте.
«Контрольно-счетный орган (КСО) Нижневартовска проверяет Зяблицкую — единственного депутата, получающего зарплату из бюджета, — и муниципальных служащих. Несмотря на общее правило, при котором можно совмещать такую деятельность с преподавательской, научной и творческой, есть нюансы — лекции и семинары должны стоять в расписании строго в свободное время от часов основной работы, а уведомлять работодателя нужно заранее, а не постфактум», — сообщил инсайдер.
Председатель Счетной палаты Нижневартовска Светлана Суханова уточнила, что проверка действительно была. Ее инициировала прокуратура города. При этом, муниципальные служащие обязаны ставить руководство в известность о преподавании, а вот у депутата такой обязанности нет. «Проверка уточняла, нет ли совпадения рабочих часов в думе и администрации с преподавательской деятельностью. Она завершилась, и таких совпадений нами выявлено не было. Но, оговорюсь, мы проверяли только совпадение рабочих часов с учебными, и не проверяли их расчеты», — сообщила Суханова.
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