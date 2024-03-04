Альпаку из челябинского зоопарка возили на КТ из-за больных почек. Видео

04 марта 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Альпаке требуется операция по удалению камня в мочеточнике Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Альпаке Сильве из челябинского зоопарка сделали компьютерную томографию почек. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе зоопарка. «Сильва появилась у в зоопарке в декабре 2022 года. На первой же плановой диспансеризации у нее была выявлена патология левой почки. А после начались регулярные ветеринарные мероприятия: уколы, капельницы, повторные обследования, корректировка лечения. Неоднократные рентген и УЗИ-диагностики показывали расширение мочеточника и гидронефроз левой почки», — сообщили в пресс-службе. Терапия давала временный эффект, который сменялся обострениями. Поэтому было принято решение провести КТ-диагностику альпаки в ветеринарной клинике. Компьютерная томография показала наличие камня в левом мочеточнике на уровне входа в мочевой пузырь. Это первый случай выявления патологии такого рода, выявленная ранее у копытных в челябинском и соседних зоопарках. Томография показала необходимость операции для удаления камня. Об уникальной операции по удалению камня из мочеточника альпаки в пресс-службе обещали сообщить позднее.

Альпаке Сильве из челябинского зоопарка сделали компьютерную томографию почек. Об этом 4 марта сообщили в пресс-службе зоопарка. «Сильва появилась у в зоопарке в декабре 2022 года. На первой же плановой диспансеризации у нее была выявлена патология левой почки. А после начались регулярные ветеринарные мероприятия: уколы, капельницы, повторные обследования, корректировка лечения. Неоднократные рентген и УЗИ-диагностики показывали расширение мочеточника и гидронефроз левой почки», — сообщили в пресс-службе. Терапия давала временный эффект, который сменялся обострениями. Поэтому было принято решение провести КТ-диагностику альпаки в ветеринарной клинике. Компьютерная томография показала наличие камня в левом мочеточнике на уровне входа в мочевой пузырь. Это первый случай выявления патологии такого рода, выявленная ранее у копытных в челябинском и соседних зоопарках. Томография показала необходимость операции для удаления камня. Об уникальной операции по удалению камня из мочеточника альпаки в пресс-службе обещали сообщить позднее.