Бастрыкин обратился к генпрокурору с вопросом о гибели челябинского бойца СВО

05 марта 2024 в 12:22 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин считает, что виновник гибели челябинского участника СВО не понес заслуженного наказания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Председатель СК Александр Бастрыкин предложил генпрокурору РФ Игорю Краносву проверить законность наказания, назначенного Рустаму Байжуменову по делу о смерти участника СВО Максима Никитина. Об этом сообщили 5 марта в пресс-службе ведомства. Приговор к ограничению свободы вызвал большой резонанс не только в Челябинской области, но и во всей России. «Глава СК России обратился к генпрокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности и обоснованности судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию. Обращение принято после изучения доклада о собранных в ходе расследования доказательствах и в связи с тем, что совершивший преступление не понес заслуженного наказания», — пояснили в пресс-службе СКР. Там также добавили, что изначально следователи инкриминировали Байжуменову более тяжкое преступление, квалифицируя его действия по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако в суде квалификация изменилась. Драка между ветераном СВО Максимом Никитиным и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым произошла в сентябре 2023 года в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Никитин якобы вступился за девушку, которую за волосы таскал пьяный Байжуменов. В ходе конфликта Байжуменов ударил Никитина, который упал на асфальт и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. По словам дочери погибшего военного, отцу сломали гортань. Родные обвиняемого, свою очередь, утверждают, что именно он был трезв, а никакой девушки на месте конфликта не было. Карталинский городской суд 4 марта приговорил Байжуменова к 1,5 года ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отправит запрос в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать «этот явно неправосудный приговор». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Председатель СК Александр Бастрыкин предложил генпрокурору РФ Игорю Краносву проверить законность наказания, назначенного Рустаму Байжуменову по делу о смерти участника СВО Максима Никитина. Об этом сообщили 5 марта в пресс-службе ведомства. Приговор к ограничению свободы вызвал большой резонанс не только в Челябинской области, но и во всей России. «Глава СК России обратился к генпрокурору РФ с доводами о необходимости проверки законности и обоснованности судебного решения в рамках обжалования приговора в вышестоящую судебную инстанцию. Обращение принято после изучения доклада о собранных в ходе расследования доказательствах и в связи с тем, что совершивший преступление не понес заслуженного наказания», — пояснили в пресс-службе СКР. Там также добавили, что изначально следователи инкриминировали Байжуменову более тяжкое преступление, квалифицируя его действия по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего). Однако в суде квалификация изменилась. Драка между ветераном СВО Максимом Никитиным и бойцом ММА Рустамом Байжуменовым произошла в сентябре 2023 года в поселке Новокаолиновый Карталинского района. Никитин якобы вступился за девушку, которую за волосы таскал пьяный Байжуменов. В ходе конфликта Байжуменов ударил Никитина, который упал на асфальт и ударился головой. От полученных травм потерпевший скончался в медицинском учреждении. По словам дочери погибшего военного, отцу сломали гортань. Родные обвиняемого, свою очередь, утверждают, что именно он был трезв, а никакой девушки на месте конфликта не было. Карталинский городской суд 4 марта приговорил Байжуменова к 1,5 года ограничения свободы, признав его виновным в причинении смерти по неосторожности. Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что отправит запрос в Генпрокуратуру с просьбой обжаловать «этот явно неправосудный приговор».