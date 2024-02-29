29 февраля 2024

Рыбак поймал в Чусовой трофейного карпа, но ему не поверили. Фото

Рыбак поймал в Чусовой карпа весом более четырех килограммов
© Служба новостей «URA.RU»
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Зарыбление Верх-Нейвинского пруда. Новоуральск, зарыбление, сазан, обыкновенный карп
Некоторые рыбаки заявили, что в Чусовой карп не водится Фото:

Рыбак из Первоуральска поймал карпа весом более четырех килограммов в реке Чусовая. Фотографиями он поделился в соцсети «ВКонтакте», однако многие земляки усомнились в истории.

Мужчина указал, что ловил рыбу в реке Чусовая возле Сажинского моста. Судя по фото, карп потянул на 4,235 кило. «Постанова», — высказался под снимками один рыбак. «Очень сомнительно, что это Сажинский. Карпа в Чусовой нет, вроде, особенно у этого моста», — написал второй. «На фото рыба обморожена, плюс нет орудий лова кроме пакета с „КБ“, лунок не видно, как-то сомнительно это все», — поддержал третий. «На улице Трубников магазин живой рыбы рядом, там, наверно, поймал», — пошутил еще один земляк.

Мужчина всем ответил, что ловил именно на Чусовой у моста. «Рыбаки, честно поймал там. Сам знаю, что на этой реке нереально, но факт, поймал», — уверил рыболов. Нашлись и те, кто за него заступился. «Ну поймал человек хорошую рыбку. Всем сразу завидно стало», — заметил участник группы «Уральский клуб рыбалки».

Рыбак поймал отличного карпа, который потянул на 4 с лишним кило
Рыбак поймал отличного карпа, который потянул на 4 с лишним кило
Фото:

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Рыбак из Первоуральска поймал карпа весом более четырех килограммов в реке Чусовая. Фотографиями он поделился в соцсети «ВКонтакте», однако многие земляки усомнились в истории. Мужчина указал, что ловил рыбу в реке Чусовая возле Сажинского моста. Судя по фото, карп потянул на 4,235 кило. «Постанова», — высказался под снимками один рыбак. «Очень сомнительно, что это Сажинский. Карпа в Чусовой нет, вроде, особенно у этого моста», — написал второй. «На фото рыба обморожена, плюс нет орудий лова кроме пакета с „КБ“, лунок не видно, как-то сомнительно это все», — поддержал третий. «На улице Трубников магазин живой рыбы рядом, там, наверно, поймал», — пошутил еще один земляк. Мужчина всем ответил, что ловил именно на Чусовой у моста. «Рыбаки, честно поймал там. Сам знаю, что на этой реке нереально, но факт, поймал», — уверил рыболов. Нашлись и те, кто за него заступился. «Ну поймал человек хорошую рыбку. Всем сразу завидно стало», — заметил участник группы «Уральский клуб рыбалки».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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