Свердловчане заняли все спа-отели к 8 Марта

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В некоторых отелях остались только самые бюджетные номера (архивное фото)
В некоторых отелях остались только самые бюджетные номера (архивное фото) Фото:

В преддверии 8 Марта свердловчане забронировали почти все места в спа-комплексах под Екатеринбургом. Но в некоторых из них остались предложения по низкой цене, рассказали URA.RU администраторы отелей.

"Свободен только корпус "романтик", где общие уборные на этаже. Стоимость такого номера — 3000 рублей без завтрака, 4000 с завтраком на две персоны", — сообщила администратор спа-комплекса "Салют" (поселок Верхняя Сысерть). По ее словам, домики, коттеджи и номера со всеми удобствами заняты на праздничные выходные.

В то время как отели, где есть теплый бассейн на улице, озаняты полностью. “Свободных домиков и номеров, к сожалению, нет. Вся база заполнена с 8 по 10 марта”, — поделился администратор турбазы "Чусовая" (Первоуральск). Такая же ситуация в спа-отелях “Раздолье” (село Косулино) и "Рамада" (Кольцовский тракт, 15). Мест нет и в загородном клубе "Белая лошадь" (село Кадниково) и отеле "Гринвальд" (пос. Верхняя Сысерть).

В спа-отеле "Пале Рояль" (Сибирсикий тракт, 90), еще пока еще свободны номера категории "стандарт" по стоимости 7300 рублей за сутки и "эксклюзив" за 11300 рублей. В загородном клубе "Пески" (ул. Пески, 13), к аренде доступна только одна "Изба в русском стиле" за 6100 рублей. По словам администратора, внутри даже есть настоящая печь. Также в стоимость аренды входит мангал, но шампура и прочие приспособления для готовки нужно привозить самостоятельно.

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В преддверии 8 Марта свердловчане забронировали почти все места в спа-комплексах под Екатеринбургом. Но в некоторых из них остались предложения по низкой цене, рассказали URA.RU администраторы отелей. "Свободен только корпус "романтик", где общие уборные на этаже. Стоимость такого номера — 3000 рублей без завтрака, 4000 с завтраком на две персоны", — сообщила администратор спа-комплекса "Салют" (поселок Верхняя Сысерть). По ее словам, домики, коттеджи и номера со всеми удобствами заняты на праздничные выходные. В то время как отели, где есть теплый бассейн на улице, озаняты полностью. “Свободных домиков и номеров, к сожалению, нет. Вся база заполнена с 8 по 10 марта”, — поделился администратор турбазы "Чусовая" (Первоуральск). Такая же ситуация в спа-отелях “Раздолье” (село Косулино) и "Рамада" (Кольцовский тракт, 15). Мест нет и в загородном клубе "Белая лошадь" (село Кадниково) и отеле "Гринвальд" (пос. Верхняя Сысерть). В спа-отеле "Пале Рояль" (Сибирсикий тракт, 90), еще пока еще свободны номера категории "стандарт" по стоимости 7300 рублей за сутки и "эксклюзив" за 11300 рублей. В загородном клубе "Пески" (ул. Пески, 13), к аренде доступна только одна "Изба в русском стиле" за 6100 рублей. По словам администратора, внутри даже есть настоящая печь. Также в стоимость аренды входит мангал, но шампура и прочие приспособления для готовки нужно привозить самостоятельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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