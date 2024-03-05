Ирины и Александры стали самыми щедрыми благотворителями в Перми

06 марта 2024 в 15:26 Размер текста - 17 +

Статистику пожертвований изучили в фонде «Дедморозим» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел промежуточные итоги акции «+24 часа на чудеса». Как выяснилось, чаще всего готовы помочь детям с тяжелыми заболеваниями пермяки, носящие имена Ирина, Александр, Елена и Алексей. «Ирина, Александр, Елена и Алексей — такие имена чаще всего встречаются среди участников благотворительной акции »+24 часа на чудеса«, которую в конце февраля запустил фонд „Дедморозим“. Для совершения пожертвования благотворители чаще всего выбирают период с 10 до 11 утра», — рассказали URA.RU в фонде. В рамках акции «+24 часа на чудеса» пермяки жертвуют деньги для оплаты сопровождения тяжелобольных детей, благодаря чему они вместо больницы могут жить дома. По оценке «Дедморозим», один час заботы и сопровождения стоит в среднем 200 рублей. Именно столько времени в денежном эквиваленте чаще всего дарили участники акции. 400 человек уже подарили детям с инвалидностью более 1700 часов, или 73 дня.

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел промежуточные итоги акции «+24 часа на чудеса». Как выяснилось, чаще всего готовы помочь детям с тяжелыми заболеваниями пермяки, носящие имена Ирина, Александр, Елена и Алексей. «Ирина, Александр, Елена и Алексей — такие имена чаще всего встречаются среди участников благотворительной акции »+24 часа на чудеса«, которую в конце февраля запустил фонд „Дедморозим“. Для совершения пожертвования благотворители чаще всего выбирают период с 10 до 11 утра», — рассказали URA.RU в фонде. В рамках акции «+24 часа на чудеса» пермяки жертвуют деньги для оплаты сопровождения тяжелобольных детей, благодаря чему они вместо больницы могут жить дома. По оценке «Дедморозим», один час заботы и сопровождения стоит в среднем 200 рублей. Именно столько времени в денежном эквиваленте чаще всего дарили участники акции. 400 человек уже подарили детям с инвалидностью более 1700 часов, или 73 дня.