05 марта 2024

Ирины и Александры стали самыми щедрыми благотворителями в Перми

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Деньги. Тюмень, купюры, деньги, наличные, взятка, бумажные деньги
Статистику пожертвований изучили в фонде «Дедморозим» Фото:

Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел промежуточные итоги акции «+24 часа на чудеса». Как выяснилось, чаще всего готовы помочь детям с тяжелыми заболеваниями пермяки, носящие имена Ирина, Александр, Елена и Алексей.

«Ирина, Александр, Елена и Алексей — такие имена чаще всего встречаются среди участников благотворительной акции »+24 часа на чудеса«, которую в конце февраля запустил фонд „Дедморозим“. Для совершения пожертвования благотворители чаще всего выбирают период с 10 до 11 утра», — рассказали URA.RU в фонде.

В рамках акции «+24 часа на чудеса» пермяки жертвуют деньги для оплаты сопровождения тяжелобольных детей, благодаря чему они вместо больницы могут жить дома. По оценке «Дедморозим», один час заботы и сопровождения стоит в среднем 200 рублей. Именно столько времени в денежном эквиваленте чаще всего дарили участники акции. 400 человек уже подарили детям с инвалидностью более 1700 часов, или 73 дня.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский благотворительный фонд «Дедморозим» подвел промежуточные итоги акции «+24 часа на чудеса». Как выяснилось, чаще всего готовы помочь детям с тяжелыми заболеваниями пермяки, носящие имена Ирина, Александр, Елена и Алексей. «Ирина, Александр, Елена и Алексей — такие имена чаще всего встречаются среди участников благотворительной акции »+24 часа на чудеса«, которую в конце февраля запустил фонд „Дедморозим“. Для совершения пожертвования благотворители чаще всего выбирают период с 10 до 11 утра», — рассказали URA.RU в фонде. В рамках акции «+24 часа на чудеса» пермяки жертвуют деньги для оплаты сопровождения тяжелобольных детей, благодаря чему они вместо больницы могут жить дома. По оценке «Дедморозим», один час заботы и сопровождения стоит в среднем 200 рублей. Именно столько времени в денежном эквиваленте чаще всего дарили участники акции. 400 человек уже подарили детям с инвалидностью более 1700 часов, или 73 дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...