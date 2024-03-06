В Свердловской области десятки детей планировали совершить суицид

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Новое здание школы №80. Екатеринбург, учебный класс, обучение, учеба, парта, школа, начальная школа, среднее образование, школьная парта
Учеников смогли остановить психологи и педагоги Фото:

Свердловские педагоги и психологи смогли предотвратить десятки случаев суицидов среди школьников за 2023 год. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU.

«За прошлый год удалось предотвратить 70 случаев суицидов среди школьников. Это получилось благодаря комплексной работе педагогов и психологов», — сказал Креков.

Последний громкий подростковый суицид случился в начале февраля текущего года в Нижнего Тагиле. Там покончил с собой сын влиятельного нижнетагильского бизнесмена. По предварительным данным, это произошло дома у его бабушки.

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Свердловские педагоги и психологи смогли предотвратить десятки случаев суицидов среди школьников за 2023 год. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU. «За прошлый год удалось предотвратить 70 случаев суицидов среди школьников. Это получилось благодаря комплексной работе педагогов и психологов», — сказал Креков. Последний громкий подростковый суицид случился в начале февраля текущего года в Нижнего Тагиле. Там покончил с собой сын влиятельного нижнетагильского бизнесмена. По предварительным данным, это произошло дома у его бабушки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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