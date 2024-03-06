В Свердловской области десятки детей планировали совершить суицид

Свердловские педагоги и психологи смогли предотвратить десятки случаев суицидов среди школьников за 2023 год. Об этом сообщил замгубернатора Свердловской области Павел Креков (отвечает за социальную сферу) во время пресс-конференции в екатеринбургском Доме журналистов, передает корреспондент URA.RU.
«За прошлый год удалось предотвратить 70 случаев суицидов среди школьников. Это получилось благодаря комплексной работе педагогов и психологов», — сказал Креков.
Последний громкий подростковый суицид случился в начале февраля текущего года в Нижнего Тагиле. Там покончил с собой сын влиятельного нижнетагильского бизнесмена. По предварительным данным, это произошло дома у его бабушки.
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