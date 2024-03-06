06 марта 2024

За выборами президента в Челябинской области будут следить 6200 наблюдателей

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Подписание соглашения о взаимодействии Общественной палаты Челябинской области и избирательной комиссии региона при проведении выборов. Челябинск, голицын евгений, дейнеко николай
Облизбирком и общественная палата подписали соглашение о взаимодействии Фото:

В Челябинской области подготовлено 6200 наблюдателей за контролем за выборами президента. Об этом в ходе подписания соглашения о взаимодействии с облизбиркомом 7 марта заявил председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко.

«Все 6200 наблюдателей прошли обучение и тестирование. Из них 3750 человек — наблюдатели от федеральной и областной общественных палат. Остальные наблюдатели — представители партий и кандидатов», — заявил Дейнеко.

По информации Дейнеко, все подготовленные наблюдатели аттестованы и разбираются в нюансах избирательного законодательства. В рамках подготовки прошло порядка 70 семинаров.

Часть наблюдателей будут следить за ходом дистанционного электронного голосования. Они разбираются не только в избирательном законодательстве, но и в информационных технологиях. Кроме того, в общественном центре наблюдения за ходом выборов в Челябинске мониторить процесс голосования сможет любой гражданин Российской Федерации.

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В списки включены четыре кандидата. Это коммунист Николай Харитонов, единый представитель от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и самовыдвиженец Владимир Путин.

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В Челябинской области подготовлено 6200 наблюдателей за контролем за выборами президента. Об этом в ходе подписания соглашения о взаимодействии с облизбиркомом 7 марта заявил председатель общественной палаты региона Николай Дейнеко. «Все 6200 наблюдателей прошли обучение и тестирование. Из них 3750 человек — наблюдатели от федеральной и областной общественных палат. Остальные наблюдатели — представители партий и кандидатов», — заявил Дейнеко. По информации Дейнеко, все подготовленные наблюдатели аттестованы и разбираются в нюансах избирательного законодательства. В рамках подготовки прошло порядка 70 семинаров. Часть наблюдателей будут следить за ходом дистанционного электронного голосования. Они разбираются не только в избирательном законодательстве, но и в информационных технологиях. Кроме того, в общественном центре наблюдения за ходом выборов в Челябинске мониторить процесс голосования сможет любой гражданин Российской Федерации. Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта. В списки включены четыре кандидата. Это коммунист Николай Харитонов, единый представитель от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков, кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий и самовыдвиженец Владимир Путин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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