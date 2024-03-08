Пермские власти оценили стоимость вывоза электросамокатов на штрафстоянки

Администрация Перми оценила расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку в 4,3 миллиона рублей. Такая сумма указана в поправках в бюджет Перми на 2024—2026 годы.
«Расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку и их дальнейшее хранение в 2024 году оцениваются в 4,3 миллиона рублей. Инициативу планируется рассмотреть на мартовском пленарном заседании Пермской думы», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на поправки.
Ранее сообщалось, что в городской мэрии планируется вывоз электросамокатов, припаркованных не по правилам, на штрафстоянки. Деньги на это будут выделены из городского бюджета, а главным распорядителем средств станет департамент имущественных отношений городской администрации.
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