08 марта 2024
07 марта 2024

Пермские власти оценили стоимость вывоза электросамокатов на штрафстоянки

Мэрия Перми оценила вывоз электросамокатов на штрафстоянки в 4,3 миллиона рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Свердловские зарисовки. Екатеринбург, снег, первый снег, забор, набережная, Whoosh, электросамокаты, передвижение, прокат электросамокатов
На вывоз электросамокатов выделят средства из городского бюджета Фото:

Администрация Перми оценила расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку в 4,3 миллиона рублей. Такая сумма указана в поправках в бюджет Перми на 2024—2026 годы.

«Расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку и их дальнейшее хранение в 2024 году оцениваются в 4,3 миллиона рублей. Инициативу планируется рассмотреть на мартовском пленарном заседании Пермской думы», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на поправки.

Ранее сообщалось, что в городской мэрии планируется вывоз электросамокатов, припаркованных не по правилам, на штрафстоянки. Деньги на это будут выделены из городского бюджета, а главным распорядителем средств станет департамент имущественных отношений городской администрации.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Перми оценила расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку в 4,3 миллиона рублей. Такая сумма указана в поправках в бюджет Перми на 2024—2026 годы. «Расходы на перемещение электросамокатов на штрафстоянку и их дальнейшее хранение в 2024 году оцениваются в 4,3 миллиона рублей. Инициативу планируется рассмотреть на мартовском пленарном заседании Пермской думы», — пишет «Коммерсант Прикамье» со ссылкой на поправки. Ранее сообщалось, что в городской мэрии планируется вывоз электросамокатов, припаркованных не по правилам, на штрафстоянки. Деньги на это будут выделены из городского бюджета, а главным распорядителем средств станет департамент имущественных отношений городской администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...