09 марта 2024

В аэропорту Кольцово скопились длинные очереди

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , кольцово, ночной аэропорт
Вылет оказывался под угрозой из-за больших очередей (архивное фото) Фото:

Ночью 10 марта огромные очереди скопились на территории аэропорта Кольцово, в зонах досмотра и даже на трапе. Вылет из-за этого оказывался под угрозой. Об этом рассказали очевидцы.

«Люди ждали, чтобы попасть не только на территорию аэропорта, но и пройти регистрацию и досмотр. Из-за этого вылет оказывался под угрозой. Очереди ждут пассажиров на всех этапах. Даже на трапе образовывается толпа», — передает слова очевидца E1.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 07:17

«В утренние часы, когда из-за большого в числа вылетов в отдельные периоды происходит наплыв пассажиров, такие явления возможны. Но они носят кратковременный характер. Аэропорт работает штатно», — рассказали в пресс-службе Кольцово.

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Ночью 10 марта огромные очереди скопились на территории аэропорта Кольцово, в зонах досмотра и даже на трапе. Вылет из-за этого оказывался под угрозой. Об этом рассказали очевидцы. «Люди ждали, чтобы попасть не только на территорию аэропорта, но и пройти регистрацию и досмотр. Из-за этого вылет оказывался под угрозой. Очереди ждут пассажиров на всех этапах. Даже на трапе образовывается толпа», — передает слова очевидца E1.RU. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено в 07:17 «В утренние часы, когда из-за большого в числа вылетов в отдельные периоды происходит наплыв пассажиров, такие явления возможны. Но они носят кратковременный характер. Аэропорт работает штатно», — рассказали в пресс-службе Кольцово.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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