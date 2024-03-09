В аэропорту Кольцово скопились длинные очереди

Вылет оказывался под угрозой из-за больших очередей (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ночью 10 марта огромные очереди скопились на территории аэропорта Кольцово, в зонах досмотра и даже на трапе. Вылет из-за этого оказывался под угрозой. Об этом рассказали очевидцы.

«Люди ждали, чтобы попасть не только на территорию аэропорта, но и пройти регистрацию и досмотр. Из-за этого вылет оказывался под угрозой. Очереди ждут пассажиров на всех этапах. Даже на трапе образовывается толпа», — передает слова очевидца E1.RU.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу аэропорта. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено в 07:17

«В утренние часы, когда из-за большого в числа вылетов в отдельные периоды происходит наплыв пассажиров, такие явления возможны. Но они носят кратковременный характер. Аэропорт работает штатно», — рассказали в пресс-службе Кольцово.