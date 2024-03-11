Челябинская епархия откроет ночлежку для бездомных

Епархия откроет центр для людей, попавших в трудную ситуацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская епархия откроет центр временного пребывания людей, попавших в беду. Об этом 11 марта сообщили в соцотделе епархии.

«Центр временного пребывания — не приют. Здесь можно будет переночевать одну или две ночи. Задача данного проекта — оказание социальной, психологической помощи. Другими словами, предупреждение бродяжничества. Также будем помогать людям в восстановлении документов», — сообщил руководитель соцотдела иерей Павел Курбатов.

Курбатов освятил помещение на улице Липецкой, 3 в Челябинске. В будущей квартире площадью 200 квадратных метров с кухней и душем смогут одновременно переночевать пятнадцать человек.

Помещение безвозмездно предоставил благотворитель. По словам организаторов, в храмы города часто обращаются люди, которые попали в беду. Кто-то лишился квартиры из-за мошенников, кого-то выгнали родственники. В настоящее время в «Центре временного пребывания людей, находящихся в трудной жизненной ситуации» идут ремонтные работы.