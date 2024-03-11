Челябинская епархия откроет ночлежку для бездомных

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День народного единства в Челябинск, церковь, храм александра невского, вера, рпц, религия, хоругви
Епархия откроет центр для людей, попавших в трудную ситуацию Фото:

Челябинская епархия откроет центр временного пребывания людей, попавших в беду. Об этом 11 марта сообщили в соцотделе епархии.

«Центр временного пребывания — не приют. Здесь можно будет переночевать одну или две ночи. Задача данного проекта — оказание социальной, психологической помощи. Другими словами, предупреждение бродяжничества. Также будем помогать людям в восстановлении документов», — сообщил руководитель соцотдела иерей Павел Курбатов.

Курбатов освятил помещение на улице Липецкой, 3 в Челябинске. В будущей квартире площадью 200 квадратных метров с кухней и душем смогут одновременно переночевать пятнадцать человек.

Помещение безвозмездно предоставил благотворитель. По словам организаторов, в храмы города часто обращаются люди, которые попали в беду. Кто-то лишился квартиры из-за мошенников, кого-то выгнали родственники. В настоящее время в «Центре временного пребывания людей, находящихся в трудной жизненной ситуации» идут ремонтные работы.

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Челябинская епархия откроет центр временного пребывания людей, попавших в беду. Об этом 11 марта сообщили в соцотделе епархии. «Центр временного пребывания — не приют. Здесь можно будет переночевать одну или две ночи. Задача данного проекта — оказание социальной, психологической помощи. Другими словами, предупреждение бродяжничества. Также будем помогать людям в восстановлении документов», — сообщил руководитель соцотдела иерей Павел Курбатов. Курбатов освятил помещение на улице Липецкой, 3 в Челябинске. В будущей квартире площадью 200 квадратных метров с кухней и душем смогут одновременно переночевать пятнадцать человек. Помещение безвозмездно предоставил благотворитель. По словам организаторов, в храмы города часто обращаются люди, которые попали в беду. Кто-то лишился квартиры из-за мошенников, кого-то выгнали родственники. В настоящее время в «Центре временного пребывания людей, находящихся в трудной жизненной ситуации» идут ремонтные работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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