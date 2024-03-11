Из Екатеринбурга до Северки запустят новый автобусный маршрут

12 марта 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Новый 158-й маршрут станет полным клоном №043 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из Екатеринбурга до поселка Северка запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут с номером 158. Транспорт будет ездить через площадь 1905 года, «Екатеринбург Арену» и МЕГУ на Московский тракт и далее до Северки через Старые Решеты. Об этом рассказали в областном управлении дорог. E1.RU пишет, что 158-й маршрут станет полным клоном №043, который жители Северки критиковали за большие интервалы движения. Власти решили взяться за эту проблему, добавив дополнительные рейсы. Отмечается, что на самом маршруте №043 ожидаются изменения, но их характер пока не раскрывается. Дополнительная информация о начале нового маршрута будет предоставлена позже, сказано в тексте.

Из Екатеринбурга до поселка Северка запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут с номером 158. Транспорт будет ездить через площадь 1905 года, «Екатеринбург Арену» и МЕГУ на Московский тракт и далее до Северки через Старые Решеты. Об этом рассказали в областном управлении дорог. E1.RU пишет, что 158-й маршрут станет полным клоном №043, который жители Северки критиковали за большие интервалы движения. Власти решили взяться за эту проблему, добавив дополнительные рейсы. Отмечается, что на самом маршруте №043 ожидаются изменения, но их характер пока не раскрывается. Дополнительная информация о начале нового маршрута будет предоставлена позже, сказано в тексте.