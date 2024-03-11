11 марта 2024

Из Екатеринбурга до Северки запустят новый автобусный маршрут

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый 158-й маршрут станет полным клоном №043 Фото:

Из Екатеринбурга до поселка Северка запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут с номером 158. Транспорт будет ездить через площадь 1905 года, «Екатеринбург Арену» и МЕГУ на Московский тракт и далее до Северки через Старые Решеты. Об этом рассказали в областном управлении дорог.

E1.RU пишет, что 158-й маршрут станет полным клоном №043, который жители Северки критиковали за большие интервалы движения. Власти решили взяться за эту проблему, добавив дополнительные рейсы.

Отмечается, что на самом маршруте №043 ожидаются изменения, но их характер пока не раскрывается. Дополнительная информация о начале нового маршрута будет предоставлена позже, сказано в тексте.

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Из Екатеринбурга до поселка Северка запустят новый межмуниципальный автобусный маршрут с номером 158. Транспорт будет ездить через площадь 1905 года, «Екатеринбург Арену» и МЕГУ на Московский тракт и далее до Северки через Старые Решеты. Об этом рассказали в областном управлении дорог. E1.RU пишет, что 158-й маршрут станет полным клоном №043, который жители Северки критиковали за большие интервалы движения. Власти решили взяться за эту проблему, добавив дополнительные рейсы. Отмечается, что на самом маршруте №043 ожидаются изменения, но их характер пока не раскрывается. Дополнительная информация о начале нового маршрута будет предоставлена позже, сказано в тексте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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