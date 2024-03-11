В Екатеринбурге выписали из больницы девушку, выпавшую с 20 этажа

12 марта 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Девушка провела в больнице 19 дней Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге из городской больницы №36 выписали 26-летнюю девушку, которая выпала с 20-го этажа жилого комплекса «Янтарная долина». В ходе операции у пострадавшей удалили селезенку, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава. «УЗИ брюшной полости выявило свободную жидкость, что стало показанием к оперативному лечению. У пациентки были множественные разрывы селезенки и печени. Селезенку мы удалили, произвели ушивание печени, чтобы остановить кровотечение», — сказал врач-хирург приемного отделения ГКБ №36 Иван Ульянов. После оперативной операции девушка еще 19 дней находилась в больнице. Упав с 20-го этажа, екатеринбурженка повредила кости лица, получила перелом ребер с повреждением легких, а также перелом костей таза и правого плеча. По словам врачей, 26-летней невероятно повезло, если учитывать высоту падения. «Сейчас девушка находится дома и проходит курс реабилитации под наблюдением специалистов», — отметили в Минздраве. Екатеринбурженка выпала с общего переходного балкон высотки 14 февраля. Там же были найдены ее вещи — куртка, сотовый телефон. Девушка чудом осталась жива, но получила серьезные травмы.

В Екатеринбурге из городской больницы №36 выписали 26-летнюю девушку, которая выпала с 20-го этажа жилого комплекса «Янтарная долина». В ходе операции у пострадавшей удалили селезенку, рассказали в пресс-службе свердловского Минздрава. «УЗИ брюшной полости выявило свободную жидкость, что стало показанием к оперативному лечению. У пациентки были множественные разрывы селезенки и печени. Селезенку мы удалили, произвели ушивание печени, чтобы остановить кровотечение», — сказал врач-хирург приемного отделения ГКБ №36 Иван Ульянов. После оперативной операции девушка еще 19 дней находилась в больнице. Упав с 20-го этажа, екатеринбурженка повредила кости лица, получила перелом ребер с повреждением легких, а также перелом костей таза и правого плеча. По словам врачей, 26-летней невероятно повезло, если учитывать высоту падения. «Сейчас девушка находится дома и проходит курс реабилитации под наблюдением специалистов», — отметили в Минздраве. Екатеринбурженка выпала с общего переходного балкон высотки 14 февраля. Там же были найдены ее вещи — куртка, сотовый телефон. Девушка чудом осталась жива, но получила серьезные травмы.