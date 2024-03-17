17 марта 2024
16 марта 2024

Челябинские аграрии отправят сотрудников отдыхать в экзотических странах

© Служба новостей «URA.RU»
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Аграрии Каслинского района отправят сотрудников в экзотические страны Фото:

В Каслинском районе (Челябинская область) «Григорьевские сады» отправят сотрудников отдыхать в экзотических странах. Как URA.RU рассказала управляющая компанией Ольга Сегаль, работники сами решат, кто отдохнет на пляже за счет работодателя.

«Работайте у нас, оформляйте загранпаспорт и, возможно, в следующем году именно вы отправитель на отдых в какую-нибудь экзотическую страну. Будете есть королевских креветок и наслаждаться купанием в морях и океанах», — прокомментировала URA.RU Сегаль объявление в telegram-канале компании.

Объявившее 2024 год своим Годом сотрудников, предприятие поможет персоналу отдохнуть на курортах. К морям отправятся самые успешные и трудолюбивые. Мера стала очередной среди мероприятий по созданию условий для персонала. Возможность предоставили партнеры, у которых предприятие покупает удобрения и технику.

«Путевки получают многие хозяйства, но отдыхает по ним чаще всего руководство. А мы нацелились на создание комфортных условий для работы и профессионального развития всего коллектива. И это комплекс усилий график — компенсация обедов, корпоративные мероприятия», — уточнила URA.RU собеседница.

В результате на предприятии сформирован лист ожидания. Заранее составлены списки тех, кто готов помогать летом и на условиях постоянной занятости. Компания нуждается в поварах, трактористах-механизаторах, садоводах, разнорабочих и инженерах-гидротехниках.

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В Каслинском районе (Челябинская область) «Григорьевские сады» отправят сотрудников отдыхать в экзотических странах. Как URA.RU рассказала управляющая компанией Ольга Сегаль, работники сами решат, кто отдохнет на пляже за счет работодателя. «Работайте у нас, оформляйте загранпаспорт и, возможно, в следующем году именно вы отправитель на отдых в какую-нибудь экзотическую страну. Будете есть королевских креветок и наслаждаться купанием в морях и океанах», — прокомментировала URA.RU Сегаль объявление в telegram-канале компании. Объявившее 2024 год своим Годом сотрудников, предприятие поможет персоналу отдохнуть на курортах. К морям отправятся самые успешные и трудолюбивые. Мера стала очередной среди мероприятий по созданию условий для персонала. Возможность предоставили партнеры, у которых предприятие покупает удобрения и технику. «Путевки получают многие хозяйства, но отдыхает по ним чаще всего руководство. А мы нацелились на создание комфортных условий для работы и профессионального развития всего коллектива. И это комплекс усилий график — компенсация обедов, корпоративные мероприятия», — уточнила URA.RU собеседница. В результате на предприятии сформирован лист ожидания. Заранее составлены списки тех, кто готов помогать летом и на условиях постоянной занятости. Компания нуждается в поварах, трактористах-механизаторах, садоводах, разнорабочих и инженерах-гидротехниках.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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