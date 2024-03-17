Челябинские аграрии отправят сотрудников отдыхать в экзотических странах

18 марта 2024 в 08:45 Размер текста - 17 +

Аграрии Каслинского района отправят сотрудников в экзотические страны Фото: Виталий Страхов © URA.RU В Каслинском районе (Челябинская область) «Григорьевские сады» отправят сотрудников отдыхать в экзотических странах. Как URA.RU рассказала управляющая компанией Ольга Сегаль, работники сами решат, кто отдохнет на пляже за счет работодателя. «Работайте у нас, оформляйте загранпаспорт и, возможно, в следующем году именно вы отправитель на отдых в какую-нибудь экзотическую страну. Будете есть королевских креветок и наслаждаться купанием в морях и океанах», — прокомментировала URA.RU Сегаль объявление в telegram-канале компании. Объявившее 2024 год своим Годом сотрудников, предприятие поможет персоналу отдохнуть на курортах. К морям отправятся самые успешные и трудолюбивые. Мера стала очередной среди мероприятий по созданию условий для персонала. Возможность предоставили партнеры, у которых предприятие покупает удобрения и технику. «Путевки получают многие хозяйства, но отдыхает по ним чаще всего руководство. А мы нацелились на создание комфортных условий для работы и профессионального развития всего коллектива. И это комплекс усилий график — компенсация обедов, корпоративные мероприятия», — уточнила URA.RU собеседница. В результате на предприятии сформирован лист ожидания. Заранее составлены списки тех, кто готов помогать летом и на условиях постоянной занятости. Компания нуждается в поварах, трактористах-механизаторах, садоводах, разнорабочих и инженерах-гидротехниках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Каслинском районе (Челябинская область) «Григорьевские сады» отправят сотрудников отдыхать в экзотических странах. Как URA.RU рассказала управляющая компанией Ольга Сегаль, работники сами решат, кто отдохнет на пляже за счет работодателя. «Работайте у нас, оформляйте загранпаспорт и, возможно, в следующем году именно вы отправитель на отдых в какую-нибудь экзотическую страну. Будете есть королевских креветок и наслаждаться купанием в морях и океанах», — прокомментировала URA.RU Сегаль объявление в telegram-канале компании. Объявившее 2024 год своим Годом сотрудников, предприятие поможет персоналу отдохнуть на курортах. К морям отправятся самые успешные и трудолюбивые. Мера стала очередной среди мероприятий по созданию условий для персонала. Возможность предоставили партнеры, у которых предприятие покупает удобрения и технику. «Путевки получают многие хозяйства, но отдыхает по ним чаще всего руководство. А мы нацелились на создание комфортных условий для работы и профессионального развития всего коллектива. И это комплекс усилий график — компенсация обедов, корпоративные мероприятия», — уточнила URA.RU собеседница. В результате на предприятии сформирован лист ожидания. Заранее составлены списки тех, кто готов помогать летом и на условиях постоянной занятости. Компания нуждается в поварах, трактористах-механизаторах, садоводах, разнорабочих и инженерах-гидротехниках.