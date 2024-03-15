Кремль прокомментировал новые выпады Макрона против России

Песков: Франция готова к эскалации конфликта на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий, топ
Дмитрий Песков заявил, что Франция стала врагом России Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Франция готова повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию врагом Парижа.

«То, что Россия противник для Франции — это очевидно. Она уже втянута в конфликт на Украине. Она косвенно принимает участие в боевых действиях. Судя по заявлениям президента, она не прочь повысить степень своей вовлеченности», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.

До этого Макроне заявил, что Россия для Парижа — это противник. По его словам, Франция не находится в состоянии военного конфликта с РФ. Он также снова высказывался в пользу отправки военных НАТО на Украину.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Франция готова повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию врагом Парижа. «То, что Россия противник для Франции — это очевидно. Она уже втянута в конфликт на Украине. Она косвенно принимает участие в боевых действиях. Судя по заявлениям президента, она не прочь повысить степень своей вовлеченности», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU. До этого Макроне заявил, что Россия для Парижа — это противник. По его словам, Франция не находится в состоянии военного конфликта с РФ. Он также снова высказывался в пользу отправки военных НАТО на Украину.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...