Кремль прокомментировал новые выпады Макрона против России

Франция готова повысить степень вовлеченности в конфликт на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами. До этого президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию врагом Парижа.
«То, что Россия противник для Франции — это очевидно. Она уже втянута в конфликт на Украине. Она косвенно принимает участие в боевых действиях. Судя по заявлениям президента, она не прочь повысить степень своей вовлеченности», — заявил Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент URA.RU.
До этого Макроне заявил, что Россия для Парижа — это противник. По его словам, Франция не находится в состоянии военного конфликта с РФ. Он также снова высказывался в пользу отправки военных НАТО на Украину.
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