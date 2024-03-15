Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в годовщину свадьбы посетили «Сферу любви», где повесили свой замочек. Об этом сообщил глава региона и его жена.
«Сегодня день нашей свадьбы… Теперь замок как символ нашей любви тоже есть в „Сфере любви“, в этом знаковом для челябинских пар месте», — написал Текслер в своем telegram-канале.
Глава региона сообщил, что 16 марта исполнилось 22 года с даты свадьбы. Текслер поблагодарил жену за счастливые годы вместе и за сына.
Ирина Текслер рассказала, что давно мечтала о фото с мужем в «Сфере любви». Годовщина стала «прекрасным поводом для романтического свидания», написала Текслер в своем telegram-канале.
«Сфера любви» — скульптора Виктора Митрошина в Челябинске. Ее признают самым романтичным местом города. Уже более 20 лет влюбленные назначают здесь свидания, молодожены приезжают, чтобы исполнить первый танец и оставить замочек как символ вечного счастья и нерушимой семьи.
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