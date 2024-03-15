15 марта 2024

Челябинский губернатор Текслер с женой в свадебную дату посетили «Сферу любви». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинские скульптуры. Челябинск, скульптура, сфера любви
«Сфера любви» в Челябинске считается самым романтичным местом города Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в годовщину свадьбы посетили «Сферу любви», где повесили свой замочек. Об этом сообщил глава региона и его жена.

«Сегодня день нашей свадьбы… Теперь замок как символ нашей любви тоже есть в „Сфере любви“, в этом знаковом для челябинских пар месте», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Глава региона сообщил, что 16 марта исполнилось 22 года с даты свадьбы. Текслер поблагодарил жену за счастливые годы вместе и за сына.

Ирина Текслер рассказала, что давно мечтала о фото с мужем в «Сфере любви». Годовщина стала «прекрасным поводом для романтического свидания», написала Текслер в своем telegram-канале.

«Сфера любви» — скульптора Виктора Митрошина в Челябинске. Ее признают самым романтичным местом города. Уже более 20 лет влюбленные назначают здесь свидания, молодожены приезжают, чтобы исполнить первый танец и оставить замочек как символ вечного счастья и нерушимой семьи.

Алексей и Ирина Текслер повесили в «Сфере любви» свой замок
Алексей и Ирина Текслер повесили в «Сфере любви» свой замок
16 марта супруги отметили 22-ую годовщину свадьбы
16 марта супруги отметили 22-ую годовщину свадьбы

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вместе с супругой Ириной в годовщину свадьбы посетили «Сферу любви», где повесили свой замочек. Об этом сообщил глава региона и его жена. «Сегодня день нашей свадьбы… Теперь замок как символ нашей любви тоже есть в „Сфере любви“, в этом знаковом для челябинских пар месте», — написал Текслер в своем telegram-канале. Глава региона сообщил, что 16 марта исполнилось 22 года с даты свадьбы. Текслер поблагодарил жену за счастливые годы вместе и за сына. Ирина Текслер рассказала, что давно мечтала о фото с мужем в «Сфере любви». Годовщина стала «прекрасным поводом для романтического свидания», написала Текслер в своем telegram-канале. «Сфера любви» — скульптора Виктора Митрошина в Челябинске. Ее признают самым романтичным местом города. Уже более 20 лет влюбленные назначают здесь свидания, молодожены приезжают, чтобы исполнить первый танец и оставить замочек как символ вечного счастья и нерушимой семьи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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