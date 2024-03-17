В Екатеринбурге на Автомагистральной, 5 загорелась квартира. По предварительным данным, внутри сейчас находятся люди. Об этом сообщили очевидцы.
«На Автомагистральной, 5 горит квартира, жителей подъезда эвакуировали. Сообщается, что в квартире находятся люди», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На кадрах видно, что на месте работают спасатели и медики.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.
Обновлено в 20:52
«На площади пять квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами были спасены десять человек», — сказали в ведомстве. Открытое горение было ликвидировано.
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