В Екатеринбурге загорелась квартира с людьми внутри. Видео

17 марта 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

На месте работают спасатели (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге на Автомагистральной, 5 загорелась квартира. По предварительным данным, внутри сейчас находятся люди. Об этом сообщили очевидцы. «На Автомагистральной, 5 горит квартира, жителей подъезда эвакуировали. Сообщается, что в квартире находятся люди», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На кадрах видно, что на месте работают спасатели и медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено в 20:52 «На площади пять квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами были спасены десять человек», — сказали в ведомстве. Открытое горение было ликвидировано. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Автомагистральной, 5 загорелась квартира. По предварительным данным, внутри сейчас находятся люди. Об этом сообщили очевидцы. «На Автомагистральной, 5 горит квартира, жителей подъезда эвакуировали. Сообщается, что в квартире находятся люди», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На кадрах видно, что на месте работают спасатели и медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено в 20:52 «На площади пять квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами были спасены десять человек», — сказали в ведомстве. Открытое горение было ликвидировано.