В Екатеринбурге загорелась квартира с людьми внутри. Видео

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Пожар в спортивной детской школе. Курган, крыша, пожар, задымление, пожарная лестница, дым, пожарные
На месте работают спасатели (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Автомагистральной, 5 загорелась квартира. По предварительным данным, внутри сейчас находятся люди. Об этом сообщили очевидцы.

«На Автомагистральной, 5 горит квартира, жителей подъезда эвакуировали. Сообщается, что в квартире находятся люди», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На кадрах видно, что на месте работают спасатели и медики.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается.

Обновлено в 20:52

«На площади пять квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами были спасены десять человек», — сказали в ведомстве. Открытое горение было ликвидировано.

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В Екатеринбурге на Автомагистральной, 5 загорелась квартира. По предварительным данным, внутри сейчас находятся люди. Об этом сообщили очевидцы. «На Автомагистральной, 5 горит квартира, жителей подъезда эвакуировали. Сообщается, что в квартире находятся люди», — передает telegram-канал «Бандитский центр 18+». На кадрах видно, что на месте работают спасатели и медики. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в ГУ МЧС по Свердловской области. Ответ ожидается. Обновлено в 20:52 «На площади пять квадратных метров горело домашнее имущество в квартире на третьем этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцами были спасены десять человек», — сказали в ведомстве. Открытое горение было ликвидировано.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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