Женщина, выигравшая машину в Копейске, неделю назад получила квартиру

18 марта 2024 в 16:58 Размер текста - 17 +

В викторине разыгрываются два автомобиля «Лада Гранта» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Копейска (Челябинская область) Ольга Галина, которая 17 марта выиграла автомобиль в ходе розыгрыша призов викторины, неделю назад как сирота получила от мэрии ключи от квартиры. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Первую машину, разыгранную в викторине, выиграла женщина, которой 11 марта вручили ключи от квартиры в копейском поселке Старокамышинске. Она долгое время жила в копейском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью и была недееспособной. Недавно ее признали дееспособной, а она из категории детей-сирот, которым полагается жилье. Ее поставили в очередь, дали квартиру, теперь она выиграла машину», — сообщил источник. В ходе викторины в Копейске в течение трех дней разыгрываются два автомобиля и 75 единиц крупной бытовой техники — телевизоров, холодильников и стиральных машин. Второй автомобиль и оставшуюся часть призов в городе-спутнике Челябинска разыграют в прямом эфире местного телеканала 18 марта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Копейска (Челябинская область) Ольга Галина, которая 17 марта выиграла автомобиль в ходе розыгрыша призов викторины, неделю назад как сирота получила от мэрии ключи от квартиры. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Первую машину, разыгранную в викторине, выиграла женщина, которой 11 марта вручили ключи от квартиры в копейском поселке Старокамышинске. Она долгое время жила в копейском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью и была недееспособной. Недавно ее признали дееспособной, а она из категории детей-сирот, которым полагается жилье. Ее поставили в очередь, дали квартиру, теперь она выиграла машину», — сообщил источник. В ходе викторины в Копейске в течение трех дней разыгрываются два автомобиля и 75 единиц крупной бытовой техники — телевизоров, холодильников и стиральных машин. Второй автомобиль и оставшуюся часть призов в городе-спутнике Челябинска разыграют в прямом эфире местного телеканала 18 марта.