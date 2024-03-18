Женщина, выигравшая машину в Копейске, неделю назад получила квартиру

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ВАЗ Челябинск, автомобиль, лада гранта
В викторине разыгрываются два автомобиля «Лада Гранта» Фото:

Жительница Копейска (Челябинская область) Ольга Галина, которая 17 марта выиграла автомобиль в ходе розыгрыша призов викторины, неделю назад как сирота получила от мэрии ключи от квартиры. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии.

«Первую машину, разыгранную в викторине, выиграла женщина, которой 11 марта вручили ключи от квартиры в копейском поселке Старокамышинске. Она долгое время жила в копейском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью и была недееспособной. Недавно ее признали дееспособной, а она из категории детей-сирот, которым полагается жилье. Ее поставили в очередь, дали квартиру, теперь она выиграла машину», — сообщил источник.

В ходе викторины в Копейске в течение трех дней разыгрываются два автомобиля и 75 единиц крупной бытовой техники — телевизоров, холодильников и стиральных машин. Второй автомобиль и оставшуюся часть призов в городе-спутнике Челябинска разыграют в прямом эфире местного телеканала 18 марта.

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Жительница Копейска (Челябинская область) Ольга Галина, которая 17 марта выиграла автомобиль в ходе розыгрыша призов викторины, неделю назад как сирота получила от мэрии ключи от квартиры. Об этом URA.RU сообщил источник в мэрии. «Первую машину, разыгранную в викторине, выиграла женщина, которой 11 марта вручили ключи от квартиры в копейском поселке Старокамышинске. Она долгое время жила в копейском реабилитационном центре для лиц с умственной отсталостью и была недееспособной. Недавно ее признали дееспособной, а она из категории детей-сирот, которым полагается жилье. Ее поставили в очередь, дали квартиру, теперь она выиграла машину», — сообщил источник. В ходе викторины в Копейске в течение трех дней разыгрываются два автомобиля и 75 единиц крупной бытовой техники — телевизоров, холодильников и стиральных машин. Второй автомобиль и оставшуюся часть призов в городе-спутнике Челябинска разыграют в прямом эфире местного телеканала 18 марта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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