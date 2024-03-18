Природа Экология Города Челябинской области до 20 марта накроет смог 19 марта 2024 в 11:25 Размер текста - 17 + 19 и 20 марта на Южном Урале сохраняется режим черного неба Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинской области продлятся до 20 марта. Об этом URA.RU сообщают в региональном министерстве экологии. «Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19 часов 18 марта до 19 часов 20 марта», — комментируют в пресс-службе минэкологии Челябинской области. Промышленные предприятия в этот период обязаны снизить негативное воздействие на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов и усилить контроль за технологическими регламентами работы оборудования. Министерство экологии Челябинской области продолжает круглосуточный мониторинг за качеством воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинской области продлятся до 20 марта. Об этом URA.RU сообщают в региональном министерстве экологии. «Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19 часов 18 марта до 19 часов 20 марта», — комментируют в пресс-службе минэкологии Челябинской области. Промышленные предприятия в этот период обязаны снизить негативное воздействие на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов и усилить контроль за технологическими регламентами работы оборудования. Министерство экологии Челябинской области продолжает круглосуточный мониторинг за качеством воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям