18 марта 2024

Города Челябинской области до 20 марта накроет смог

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Зима. Погода. Климат. Челябинск, снег, зима, климат, мороз, снегопад, погода, холод
19 и 20 марта на Южном Урале сохраняется режим черного неба Фото:

Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинской области продлятся до 20 марта. Об этом URA.RU сообщают в региональном министерстве экологии.

«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19 часов 18 марта до 19 часов 20 марта», — комментируют в пресс-службе минэкологии Челябинской области.

Промышленные предприятия в этот период обязаны снизить негативное воздействие на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов и усилить контроль за технологическими регламентами работы оборудования. Министерство экологии Челябинской области продолжает круглосуточный мониторинг за качеством воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий.

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Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинской области продлятся до 20 марта. Об этом URA.RU сообщают в региональном министерстве экологии. «Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19 часов 18 марта до 19 часов 20 марта», — комментируют в пресс-службе минэкологии Челябинской области. Промышленные предприятия в этот период обязаны снизить негативное воздействие на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов и усилить контроль за технологическими регламентами работы оборудования. Министерство экологии Челябинской области продолжает круглосуточный мониторинг за качеством воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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