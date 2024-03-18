Города Челябинской области до 20 марта накроет смог

Неблагоприятные метеорологические условия в Челябинской области продлятся до 20 марта. Об этом URA.RU сообщают в региональном министерстве экологии.
«Неблагоприятные метеорологические условия первой степени, которые способствуют накоплению загрязняющих веществ, сохраняются в Челябинске, Магнитогорске, Сатке, Коркино и Златоусте с 19 часов 18 марта до 19 часов 20 марта», — комментируют в пресс-службе минэкологии Челябинской области.
Промышленные предприятия в этот период обязаны снизить негативное воздействие на атмосферный воздух путем приостановки части производственных процессов и усилить контроль за технологическими регламентами работы оборудования. Министерство экологии Челябинской области продолжает круглосуточный мониторинг за качеством воздуха на стационарных постах и посредством передвижных лабораторий.
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