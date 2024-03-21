Челябинский создатель грузовика «Урал» Титков скончался на 101-м году жизни

Титков ушел из жизни в возрасте 100 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Создатель военного грузовика «Урал-375», который производился на автозаводе в Миассе Челябинской области, Анатолий Титков скончался в возрасте 100 лет. Соболезнования близким автостроителя выразил губернатор Алексей Текслер, сообщили URA.RU 21 марта в пресс-службе регионального правительства.

«С глубоким сожалением и скорбью узнал, что ушел из жизни наш земляк, легендарный автостроитель Анатолий Иванович Титков. Совсем недавно ему исполнилось сто лет, и вот — такая утрата. Мы будем бережно хранить память о нашем знаменитом земляке — его имя достойно увековечения», — передает пресс-служба слова Текслера.

Титков руководил созданием транспорта спецназначения на автомобильном заводе «Урал» в Миасс с 1960 по 1969 годы. Самой знаменитой разработкой конструктора стал военный грузовик «Урал-375» для транспортировки ракет. Ученый был удостоен государственной премии СССР и ордена Трудового Красного Знамени.