Пьяная 22-летняя жительница Озерска (Челябинская область) во время движения по улице Строительная не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, повредив ограждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции, в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что за руль она села, не имея водительских прав.
«По прибытию на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель не имеет водительского удостоверения. А также у нее имеются признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Озерску.
Там отметили, что на девушку было составлено несколько административных материалов. Один из них уже находится на рассмотрении в суде. Девушке грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или крупный штраф.
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