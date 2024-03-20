Пьяная челябинка без прав села за руль и вылетела с дороги. Фото

21 марта 2024 в 12:38 Размер текста - 17 +

Пьяное вождение закончилось аварией Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пьяная 22-летняя жительница Озерска (Челябинская область) во время движения по улице Строительная не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, повредив ограждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции, в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что за руль она села, не имея водительских прав. «По прибытию на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель не имеет водительского удостоверения. А также у нее имеются признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Озерску. Там отметили, что на девушку было составлено несколько административных материалов. Один из них уже находится на рассмотрении в суде. Девушке грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или крупный штраф. Пьяная девушка не справилась с управлением Фото: пресс-служба УМВД по Озерску https://vk.com/mvd74?w=wall-29489678_9225 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пьяная 22-летняя жительница Озерска (Челябинская область) во время движения по улице Строительная не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, повредив ограждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции, в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что за руль она села, не имея водительских прав. «По прибытию на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель не имеет водительского удостоверения. А также у нее имеются признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Озерску. Там отметили, что на девушку было составлено несколько административных материалов. Один из них уже находится на рассмотрении в суде. Девушке грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или крупный штраф.