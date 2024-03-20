20 марта 2024

Пьяная челябинка без прав села за руль и вылетела с дороги. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Пьяное вождение закончилось аварией Фото:

Пьяная 22-летняя жительница Озерска (Челябинская область) во время движения по улице Строительная не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, повредив ограждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции, в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что за руль она села, не имея водительских прав.

«По прибытию на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель не имеет водительского удостоверения. А также у нее имеются признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Озерску.

Там отметили, что на девушку было составлено несколько административных материалов. Один из них уже находится на рассмотрении в суде. Девушке грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или крупный штраф.

Пьяная девушка не справилась с управлением
Пьяная девушка не справилась с управлением
Фото:

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Пьяная 22-летняя жительница Озерска (Челябинская область) во время движения по улице Строительная не справилась с управлением и вылетела с проезжей части, повредив ограждение. Как сообщили URA.RU в пресс-службе городской полиции, в ходе выяснения обстоятельств выяснилось, что за руль она села, не имея водительских прав. «По прибытию на место происшествия сотрудниками Госавтоинспекции было установлено, что данный водитель не имеет водительского удостоверения. А также у нее имеются признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по Озерску. Там отметили, что на девушку было составлено несколько административных материалов. Один из них уже находится на рассмотрении в суде. Девушке грозит административный арест на срок от 10 до 15 суток или крупный штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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