Тюменские силовики провели рейд среди мигрантов

Во время проверки правоохранители проверили более 100 человек (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени силовики провели рейд и задержали нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа». Во время проверки правоохранители проверили более 100 человек.

«Выявлено 18 административных правонарушений по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Трое граждан не уведомили органы внутренних дел в определенные законом три месяца о заключении трудового договора и понесут ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Еще один иностранец привлечен к ответственности по статье 19.27. КоАП РФ», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что еще по четырем мигрантов будет в суде решаться вопрос об их выдворении из страны. Помимо этого, будут наказывать компании, которые трудоустраивали мигрантов с нарушением законодательства.