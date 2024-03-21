Тюменские силовики провели рейд среди мигрантов

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Бунт мигрантов
Во время проверки правоохранители проверили более 100 человек (архивное фото) Фото:

В Тюмени силовики провели рейд и задержали нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа». Во время проверки правоохранители проверили более 100 человек.

«Выявлено 18 административных правонарушений по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Трое граждан не уведомили органы внутренних дел в определенные законом три месяца о заключении трудового договора и понесут ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Еще один иностранец привлечен к ответственности по статье 19.27. КоАП РФ», — сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что еще по четырем мигрантов будет в суде решаться вопрос об их выдворении из страны. Помимо этого, будут наказывать компании, которые трудоустраивали мигрантов с нарушением законодательства.

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В Тюмени силовики провели рейд и задержали нелегальных мигрантов. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа». Во время проверки правоохранители проверили более 100 человек. «Выявлено 18 административных правонарушений по части 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Трое граждан не уведомили органы внутренних дел в определенные законом три месяца о заключении трудового договора и понесут ответственность по части 3 статьи 18.15 КоАП РФ. Еще один иностранец привлечен к ответственности по статье 19.27. КоАП РФ», — сообщается на сайте ведомства. Отмечается, что еще по четырем мигрантов будет в суде решаться вопрос об их выдворении из страны. Помимо этого, будут наказывать компании, которые трудоустраивали мигрантов с нарушением законодательства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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