В Челябинской области скоропостижно скончался глава Родниковского поселения

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Похороны Маркелова состоялись 21 марта Фото:

Глава Родниковского поселения (Троицкий район Челябинская область) Александр Маркелов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе районной администрации.

«19 марта на 60-м году скоропостижно ушел из жизни глава Родниковского сельского поселения Маркелов Александр Викторович. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с поселением и Троицким районом, где он родился и вырос», — сообщили в администрации.

Прощание с Маркеловым состоялось 21 марта. Депутатский корпус и администрация Троицкого района выразили соболезнования близким чиновника.

Маркелов занимал пост главы поселения с 2005 года. Жители неоднократно избирали его на новые сроки. На благо поселения глава работал 39 лет своей жизни, начав трудовой путь на местном сельхоз предприятии в качестве рабочего.

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Глава Родниковского поселения (Троицкий район Челябинская область) Александр Маркелов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе районной администрации. «19 марта на 60-м году скоропостижно ушел из жизни глава Родниковского сельского поселения Маркелов Александр Викторович. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с поселением и Троицким районом, где он родился и вырос», — сообщили в администрации. Прощание с Маркеловым состоялось 21 марта. Депутатский корпус и администрация Троицкого района выразили соболезнования близким чиновника. Маркелов занимал пост главы поселения с 2005 года. Жители неоднократно избирали его на новые сроки. На благо поселения глава работал 39 лет своей жизни, начав трудовой путь на местном сельхоз предприятии в качестве рабочего.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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