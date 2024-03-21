В Челябинской области скоропостижно скончался глава Родниковского поселения

21 марта 2024 в 19:33 Размер текста - 17 +

Похороны Маркелова состоялись 21 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU Глава Родниковского поселения (Троицкий район Челябинская область) Александр Маркелов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе районной администрации. «19 марта на 60-м году скоропостижно ушел из жизни глава Родниковского сельского поселения Маркелов Александр Викторович. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с поселением и Троицким районом, где он родился и вырос», — сообщили в администрации. Прощание с Маркеловым состоялось 21 марта. Депутатский корпус и администрация Троицкого района выразили соболезнования близким чиновника. Маркелов занимал пост главы поселения с 2005 года. Жители неоднократно избирали его на новые сроки. На благо поселения глава работал 39 лет своей жизни, начав трудовой путь на местном сельхоз предприятии в качестве рабочего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Родниковского поселения (Троицкий район Челябинская область) Александр Маркелов ушел из жизни в возрасте 59 лет. Об этом сообщили 21 марта в пресс-службе районной администрации. «19 марта на 60-м году скоропостижно ушел из жизни глава Родниковского сельского поселения Маркелов Александр Викторович. Весь его жизненный путь был неразрывно связан с поселением и Троицким районом, где он родился и вырос», — сообщили в администрации. Прощание с Маркеловым состоялось 21 марта. Депутатский корпус и администрация Троицкого района выразили соболезнования близким чиновника. Маркелов занимал пост главы поселения с 2005 года. Жители неоднократно избирали его на новые сроки. На благо поселения глава работал 39 лет своей жизни, начав трудовой путь на местном сельхоз предприятии в качестве рабочего.