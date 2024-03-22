В Перми самолет, заходивший на посадку, осветили лазером

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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, авиация, azur air, самолет, азур эйр, азурэйр
Посадка самолета, несмотря на инцидент, прошла благополучно Фото:

Самолет авиакомпании «Азур эйр», который 21 марта летел в Пермь из Пхукета (Таиланд), осветили лазером. Об этом сообщил экипаж воздушного судна, заходившего на посадку, сообщается в telegram-канале Aviaincedent.

«Самолет B763/H, рейс Пхукет — Пермь (Б.Савино), эксплуатант ООО „АЗУР эйр“. Экипаж доложил что при заходе на посадку на удалении 5 км осветили лазером зеленого света справа от посадочного курса», — сообщается в мессенджере. Инцидент не повлиял на полет, посадка прошла благополучно.

В 2021 году пилот самолета, выполнявшего рейс Каир—Пермь, был ослеплен лазером. Тогда воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения. А в октябре 2023 года пассажирскому авиалайнеру, следовавшему из Минеральных вод в Пермь, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники.

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Самолет авиакомпании «Азур эйр», который 21 марта летел в Пермь из Пхукета (Таиланд), осветили лазером. Об этом сообщил экипаж воздушного судна, заходившего на посадку, сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «Самолет B763/H, рейс Пхукет — Пермь (Б.Савино), эксплуатант ООО „АЗУР эйр“. Экипаж доложил что при заходе на посадку на удалении 5 км осветили лазером зеленого света справа от посадочного курса», — сообщается в мессенджере. Инцидент не повлиял на полет, посадка прошла благополучно. В 2021 году пилот самолета, выполнявшего рейс Каир—Пермь, был ослеплен лазером. Тогда воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения. А в октябре 2023 года пассажирскому авиалайнеру, следовавшему из Минеральных вод в Пермь, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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