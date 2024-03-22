В Перми самолет, заходивший на посадку, осветили лазером

22 марта 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Посадка самолета, несмотря на инцидент, прошла благополучно Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Самолет авиакомпании «Азур эйр», который 21 марта летел в Пермь из Пхукета (Таиланд), осветили лазером. Об этом сообщил экипаж воздушного судна, заходившего на посадку, сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «Самолет B763/H, рейс Пхукет — Пермь (Б.Савино), эксплуатант ООО „АЗУР эйр“. Экипаж доложил что при заходе на посадку на удалении 5 км осветили лазером зеленого света справа от посадочного курса», — сообщается в мессенджере. Инцидент не повлиял на полет, посадка прошла благополучно. В 2021 году пилот самолета, выполнявшего рейс Каир—Пермь, был ослеплен лазером. Тогда воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения. А в октябре 2023 года пассажирскому авиалайнеру, следовавшему из Минеральных вод в Пермь, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Самолет авиакомпании «Азур эйр», который 21 марта летел в Пермь из Пхукета (Таиланд), осветили лазером. Об этом сообщил экипаж воздушного судна, заходившего на посадку, сообщается в telegram-канале Aviaincedent. «Самолет B763/H, рейс Пхукет — Пермь (Б.Савино), эксплуатант ООО „АЗУР эйр“. Экипаж доложил что при заходе на посадку на удалении 5 км осветили лазером зеленого света справа от посадочного курса», — сообщается в мессенджере. Инцидент не повлиял на полет, посадка прошла благополучно. В 2021 году пилот самолета, выполнявшего рейс Каир—Пермь, был ослеплен лазером. Тогда воздушное судно благополучно приземлилось в пункте назначения. А в октябре 2023 года пассажирскому авиалайнеру, следовавшему из Минеральных вод в Пермь, пришлось вернуться в аэропорт вылета. Причиной возврата стала неисправность электроники.