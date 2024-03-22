Текслер присвоил почетное звание челябинской актрисе

22 марта 2024 в 17:55 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер отметил заслуги Ольги Мочаловой присвоением звания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил звание почетного гражданина региона актрисе Ольге Мочаловой. Как следует из постановления, глава области оценил широкий ряд заслуг сотрудницы Молодежного театра. «Присвоить звание „Почетный гражданин Челябинской области“ актрисе Ольге Мочаловой. [Награжденная является] артистом драмы Молодежного театра», — отмечено в документе. Звание Текслер присвоил за вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального искусства. Другим критерием для оценки послужила преданность профессии. Мочалова в 1980 году закончила актерское отделение Челябинского музыкального училища им. П. И. Чайковского. Тогда же начала работать в театре юного зрителя. Является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер присвоил звание почетного гражданина региона актрисе Ольге Мочаловой. Как следует из постановления, глава области оценил широкий ряд заслуг сотрудницы Молодежного театра. «Присвоить звание „Почетный гражданин Челябинской области“ актрисе Ольге Мочаловой. [Награжденная является] артистом драмы Молодежного театра», — отмечено в документе. Звание Текслер присвоил за вклад в развитие, сохранение и популяризацию театрального искусства. Другим критерием для оценки послужила преданность профессии. Мочалова в 1980 году закончила актерское отделение Челябинского музыкального училища им. П. И. Чайковского. Тогда же начала работать в театре юного зрителя. Является заслуженным артистом РСФСР, народным артистом России.