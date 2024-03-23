В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание и влетел в забор

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Дтп, движение остановлено. Челябинск, дтп, автобус, общественный транспорт, авария, проспект ленина, городской транспорт
Шоферу стало плохо прямо за рулем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание прямо на дороге и влетел в ограждение. О происшествии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.

«На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь», — объяснил собеседник агентства.

Он добавил, что в автобусе был 21 человек, никто не пострадал. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городской ГИББД.

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В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание прямо на дороге и влетел в ограждение. О происшествии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города. «На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь», — объяснил собеседник агентства. Он добавил, что в автобусе был 21 человек, никто не пострадал. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городской ГИББД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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