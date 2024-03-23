В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание и влетел в забор

Шоферу стало плохо прямо за рулем (архивное фото)
В Екатеринбурге водитель автобуса потерял сознание прямо на дороге и влетел в ограждение. О происшествии URA.RU рассказал источник в экстренных службах города.
«На улице Щербакова маршрутный автобус №86 допустил наезд на разделительное ограждение. По предварительным данным, с водителем случился обморок прямо во время рейса. На место выехала скорая помощь», — объяснил собеседник агентства.
Он добавил, что в автобусе был 21 человек, никто не пострадал. Эту информацию подтвердили и в пресс-службе городской ГИББД.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.