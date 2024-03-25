Shot: официант «Крокус Сити Холла» спас более 100 человек во время теракта

25 марта 2024 в 11:19 Размер текста - 17 +

Официант «Крокус Сити Холла» рассказал, как вывел более ста человек наружу во время теракта Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Официант Камил Несибов рассказал, как оттаскивал людей во время теракта в «Крокус Сити Холл». По его словам, таким образом он смог провести к выходу и передать медикам более ста человек. Об этом сообщает Shot. «Официант Камил Несибов оттаскивал пострадавших к скорым, провел около 80 человек к выходу. Всего гражданин Узбекистана спас более 100 человек», — передают авторы канала. Несибов рассказал, что изначально он услышал звуки выстрелов, когда уже был на улице после рабочей смены, вместе с коллегой. Сначала они побежали прочь, однако затем решили вернуться в здание «Крокуса». Он выламывал двери и помогал пострадавшим, указывая путь наружу. Раненых он оттаскивал самостоятельно. Помогали людям во время теракта и другие, в том числе и несовершеннолетние. Несколько подростков, которые подрабатывали в гардеробе во время произошедшего, смогли вывести более ста человек из здания через экстренный выход. Ребята были представлены к награде. Сам теракт произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, более 200 человек оказались ранены. Среди погибших были и дети, передает телеканал 360. Подозреваемые в совершении теракта в настоящий момент задержаны, им грозит пожизненное заключение, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официант Камил Несибов рассказал, как оттаскивал людей во время теракта в «Крокус Сити Холл». По его словам, таким образом он смог провести к выходу и передать медикам более ста человек. Об этом сообщает Shot. «Официант Камил Несибов оттаскивал пострадавших к скорым, провел около 80 человек к выходу. Всего гражданин Узбекистана спас более 100 человек», — передают авторы канала. Несибов рассказал, что изначально он услышал звуки выстрелов, когда уже был на улице после рабочей смены, вместе с коллегой. Сначала они побежали прочь, однако затем решили вернуться в здание «Крокуса». Он выламывал двери и помогал пострадавшим, указывая путь наружу. Раненых он оттаскивал самостоятельно. Помогали людям во время теракта и другие, в том числе и несовершеннолетние. Несколько подростков, которые подрабатывали в гардеробе во время произошедшего, смогли вывести более ста человек из здания через экстренный выход. Ребята были представлены к награде. Сам теракт произошел 22 марта. Трагедия унесла жизни 137 человек, более 200 человек оказались ранены. Среди погибших были и дети, передает телеканал 360. Подозреваемые в совершении теракта в настоящий момент задержаны, им грозит пожизненное заключение, передает «Национальная служба новостей».