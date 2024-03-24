Проявивших героизм в «Крокусе» молодых ребят пригласят в Госдуму

25 марта 2024 в 04:21 Размер текста - 17 +

В Госдуму пригласят героев «Крокуса» Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл» Проявивших героизм молодых ребят, которые спасали людей в «Крокус Сити Холле» решили пригласить в Госдуму. Об этом заявила глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина. «Отважных парней и девушку, которые не растерялись и спасали людей в „Крокусе“ 22 марта, мы вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — отметила Останина в своем telegram-канале. По словам Останиной, в Госдуму пригласят Ислама Халилова, Никиту Иванова, Софию Майер, Артема Донскова. Приглашены будут и другие отличившиеся, кто помогал посетителям спастись от террористов. Кроме 15-летнего школьника Ислама, людей из «Крокуса» во время атаки террористов выводили еще несколько подростков. Один из них, 14-летний Артем, работавший в центре, поделился подробностями теракта. Также школьник Никита и мужчина по имени Михаил не растерялись и помогли людям в экстренной ситуации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Проявивших героизм молодых ребят, которые спасали людей в «Крокус Сити Холле» решили пригласить в Госдуму. Об этом заявила глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина. «Отважных парней и девушку, которые не растерялись и спасали людей в „Крокусе“ 22 марта, мы вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — отметила Останина в своем telegram-канале. По словам Останиной, в Госдуму пригласят Ислама Халилова, Никиту Иванова, Софию Майер, Артема Донскова. Приглашены будут и другие отличившиеся, кто помогал посетителям спастись от террористов. Кроме 15-летнего школьника Ислама, людей из «Крокуса» во время атаки террористов выводили еще несколько подростков. Один из них, 14-летний Артем, работавший в центре, поделился подробностями теракта. Также школьник Никита и мужчина по имени Михаил не растерялись и помогли людям в экстренной ситуации.