24 марта 2024

Проявивших героизм в «Крокусе» молодых ребят пригласят в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
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Crocus city holl. Билборды. Возложение цветов. Москва, крокус сити холл
В Госдуму пригласят героев «Крокуса» Фото:
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В Подмосковье расстреляли людей в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Проявивших героизм молодых ребят, которые спасали людей в «Крокус Сити Холле» решили пригласить в Госдуму. Об этом заявила глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина.

«Отважных парней и девушку, которые не растерялись и спасали людей в „Крокусе“ 22 марта, мы вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — отметила Останина в своем telegram-канале.

По словам Останиной, в Госдуму пригласят Ислама Халилова, Никиту Иванова, Софию Майер, Артема Донскова. Приглашены будут и другие отличившиеся, кто помогал посетителям спастись от террористов.

Кроме 15-летнего школьника Ислама, людей из «Крокуса» во время атаки террористов выводили еще несколько подростков. Один из них, 14-летний Артем, работавший в центре, поделился подробностями теракта. Также школьник Никита и мужчина по имени Михаил не растерялись и помогли людям в экстренной ситуации.

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Проявивших героизм молодых ребят, которые спасали людей в «Крокус Сити Холле» решили пригласить в Госдуму. Об этом заявила глава комитета нижней палаты парламента России по защите семьи Нина Останина. «Отважных парней и девушку, которые не растерялись и спасали людей в „Крокусе“ 22 марта, мы вместе с родителями обязательно пригласим в ближайшее время в комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства», — отметила Останина в своем telegram-канале. По словам Останиной, в Госдуму пригласят Ислама Халилова, Никиту Иванова, Софию Майер, Артема Донскова. Приглашены будут и другие отличившиеся, кто помогал посетителям спастись от террористов. Кроме 15-летнего школьника Ислама, людей из «Крокуса» во время атаки террористов выводили еще несколько подростков. Один из них, 14-летний Артем, работавший в центре, поделился подробностями теракта. Также школьник Никита и мужчина по имени Михаил не растерялись и помогли людям в экстренной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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