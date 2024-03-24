Из горбольницы Арамиля и детской поликлиники Первоуральска (Свердловская область) эвакуировали пациентов после сообщений о минировании зданий. Информация об этом появилась в социальных сетях.
«В Арамиле неизвестные сообщили руководству городской больницы, что она заминирована. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. Идет проверка помещений. Похожий инцидент произошел в детской поликлинике в Первоуральске», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу облминздрава. Там сообщили, что в настоящее время лечебные учреждения работают в штатном режиме.
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