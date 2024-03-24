24 марта 2024

Свердловчан эвакуировали из больниц после сообщения о минировании. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Минирование и эвакуация правительственных зданий. Челябинск, минирование, челябинская городская администрация, эвакуация персонала
Учреждения работают в штатном режиме Фото:

Из горбольницы Арамиля и детской поликлиники Первоуральска (Свердловская область) эвакуировали пациентов после сообщений о минировании зданий. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Арамиле неизвестные сообщили руководству городской больницы, что она заминирована. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. Идет проверка помещений. Похожий инцидент произошел в детской поликлинике в Первоуральске», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости».

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу облминздрава. Там сообщили, что в настоящее время лечебные учреждения работают в штатном режиме.

Фото:

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Из горбольницы Арамиля и детской поликлиники Первоуральска (Свердловская область) эвакуировали пациентов после сообщений о минировании зданий. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Арамиле неизвестные сообщили руководству городской больницы, что она заминирована. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. Идет проверка помещений. Похожий инцидент произошел в детской поликлинике в Первоуральске», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу облминздрава. Там сообщили, что в настоящее время лечебные учреждения работают в штатном режиме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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