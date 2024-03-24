Свердловчан эвакуировали из больниц после сообщения о минировании. Фото

25 марта 2024 в 12:50 Размер текста - 17 +

Учреждения работают в штатном режиме Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Из горбольницы Арамиля и детской поликлиники Первоуральска (Свердловская область) эвакуировали пациентов после сообщений о минировании зданий. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Арамиле неизвестные сообщили руководству городской больницы, что она заминирована. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. Идет проверка помещений. Похожий инцидент произошел в детской поликлинике в Первоуральске», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу облминздрава. Там сообщили, что в настоящее время лечебные учреждения работают в штатном режиме. telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из горбольницы Арамиля и детской поликлиники Первоуральска (Свердловская область) эвакуировали пациентов после сообщений о минировании зданий. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Арамиле неизвестные сообщили руководству городской больницы, что она заминирована. Всех сотрудников и пациентов вывели на улицу. Идет проверка помещений. Похожий инцидент произошел в детской поликлинике в Первоуральске», — пишет telegram-канал «4 канал | Екатеринбург | Новости». Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу облминздрава. Там сообщили, что в настоящее время лечебные учреждения работают в штатном режиме.