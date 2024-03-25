Челябинские власти снизили расходы на строительство метротрама в 2,9 раза

25 марта 2024 в 17:13 Размер текста - 17 +

Челябинский метротрам не досчитается в 2024 году 13 млрд рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Правительство Челябинской области в 2,9 раза снизило финансирование на строительство метротрама в 2024 году. Как следует из распоряжения, из двух линий начнут строить только одну. «Строительство линии скоростного транспорта „Север — Юг“ в Челябинске. Объем финансирования в 2024 году — 7 млрд 52 млн рублей», — отмечено в распоряжении. Изначально предполагалось, что будет освоено 19,637 млрд рублей. Кроме того, в течение года власти намеревались начать строить линию «Восток — Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до ЮУрГУ. Потратить на данный участок планировалось 502,7 млн рублей. В результате вместо 24,3 млрд рублей потратят 11,3 млрд. Снижение составило 13 млрд 87 млн рублей. Также власти сократили затраты на развитие трамвайной сети. Снижение составило 2,8 раза. На строительство линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина власти рассчитывали потратить 1,895 млрд рублей, но направят лишь 147,9 млн рублей. Несколько снизились также расходы на закупку новых трамваев. При этом модернизация хозяйства троллейбусов и траты на обновления парка остались без изменений. На данные цели власти потратят 4,746 млрд рублей. Издержки на приобретение вагонов не изменились. В результат за счет статей, связанных с трамваями, проект комплексного развития территории челябинской агломерации, включая его транспортную инфраструктуру, потерял 1,789 млрд рублей. В то же время в целом программа не претерпела изменений. Затраты перенесены на 2025 год. Если финансирование выделят, на проект будет затрачено начиная с 2022 года 22,927 млрд рублей. То же касается и метротрама. На этот вид транспорта предусмотрено израсходовать за четыре года 72,906 млрд рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу миндора. Ответ готовится и будет позже опубликован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Правительство Челябинской области в 2,9 раза снизило финансирование на строительство метротрама в 2024 году. Как следует из распоряжения, из двух линий начнут строить только одну. «Строительство линии скоростного транспорта „Север — Юг“ в Челябинске. Объем финансирования в 2024 году — 7 млрд 52 млн рублей», — отмечено в распоряжении. Изначально предполагалось, что будет освоено 19,637 млрд рублей. Кроме того, в течение года власти намеревались начать строить линию «Восток — Запад» на участке от станции «Площадь Революции» до ЮУрГУ. Потратить на данный участок планировалось 502,7 млн рублей. В результате вместо 24,3 млрд рублей потратят 11,3 млрд. Снижение составило 13 млрд 87 млн рублей. Также власти сократили затраты на развитие трамвайной сети. Снижение составило 2,8 раза. На строительство линии по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина власти рассчитывали потратить 1,895 млрд рублей, но направят лишь 147,9 млн рублей. Несколько снизились также расходы на закупку новых трамваев. При этом модернизация хозяйства троллейбусов и траты на обновления парка остались без изменений. На данные цели власти потратят 4,746 млрд рублей. Издержки на приобретение вагонов не изменились. В результат за счет статей, связанных с трамваями, проект комплексного развития территории челябинской агломерации, включая его транспортную инфраструктуру, потерял 1,789 млрд рублей. В то же время в целом программа не претерпела изменений. Затраты перенесены на 2025 год. Если финансирование выделят, на проект будет затрачено начиная с 2022 года 22,927 млрд рублей. То же касается и метротрама. На этот вид транспорта предусмотрено израсходовать за четыре года 72,906 млрд рублей. При подготовке материала URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу миндора. Ответ готовится и будет позже опубликован.