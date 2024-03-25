В Челябинскую область не пустили тонну моркови из Киргизии

В Челябинскую область не пропустили тонну моркови и партию арахиса из Киргизской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.
«Совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней пресечена попытка ввоза одной тонны моркови и 200 килограммов арахиса. Партии из Киргизии пытались ввезти через контрольно-пропускной пункт „Бугристое“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.
Согласно документам, партию должны были ввезти через пункт «Петухово» Курганской области. Место завоза продукции должно строго соблюдаться, подчеркнули в ведомстве.
Морковь и арахис вернули на территорию Республики Казахстан, через которую ее пытались доставить в Россию. Партию запретили к ввозу в регион, а на перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
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