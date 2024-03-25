В Челябинскую область не пустили тонну моркови из Киргизии

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Рабочий визит ВРИО губернатора Свердловской области в Белоярский городской округ. Свердловская область, Белореченск , овощебаза, овощи, морковь, склад, хранилище, бакалея, сельское хозяйство
Перевозчику запретили ввоз партии моркови на территорию России Фото:

В Челябинскую область не пропустили тонну моркови и партию арахиса из Киргизской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора.

«Совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней пресечена попытка ввоза одной тонны моркови и 200 килограммов арахиса. Партии из Киргизии пытались ввезти через контрольно-пропускной пункт „Бугристое“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве.

Согласно документам, партию должны были ввезти через пункт «Петухово» Курганской области. Место завоза продукции должно строго соблюдаться, подчеркнули в ведомстве.

Морковь и арахис вернули на территорию Республики Казахстан, через которую ее пытались доставить в Россию. Партию запретили к ввозу в регион, а на перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).

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В Челябинскую область не пропустили тонну моркови и партию арахиса из Киргизской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней пресечена попытка ввоза одной тонны моркови и 200 килограммов арахиса. Партии из Киргизии пытались ввезти через контрольно-пропускной пункт „Бугристое“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Согласно документам, партию должны были ввезти через пункт «Петухово» Курганской области. Место завоза продукции должно строго соблюдаться, подчеркнули в ведомстве. Морковь и арахис вернули на территорию Республики Казахстан, через которую ее пытались доставить в Россию. Партию запретили к ввозу в регион, а на перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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