В Челябинскую область не пустили тонну моркови из Киргизии

25 марта 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Перевозчику запретили ввоз партии моркови на территорию России Фото: Анна Майорова © URA.RU В Челябинскую область не пропустили тонну моркови и партию арахиса из Киргизской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней пресечена попытка ввоза одной тонны моркови и 200 килограммов арахиса. Партии из Киргизии пытались ввезти через контрольно-пропускной пункт „Бугристое“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Согласно документам, партию должны были ввезти через пункт «Петухово» Курганской области. Место завоза продукции должно строго соблюдаться, подчеркнули в ведомстве. Морковь и арахис вернули на территорию Республики Казахстан, через которую ее пытались доставить в Россию. Партию запретили к ввозу в регион, а на перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинскую область не пропустили тонну моркови и партию арахиса из Киргизской Республики. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского Россельхознадзора. «Совместно с пограничным управлением ФСБ и Челябинской таможней пресечена попытка ввоза одной тонны моркови и 200 килограммов арахиса. Партии из Киргизии пытались ввезти через контрольно-пропускной пункт „Бугристое“», — сообщили URA.RU в надзорном ведомстве. Согласно документам, партию должны были ввезти через пункт «Петухово» Курганской области. Место завоза продукции должно строго соблюдаться, подчеркнули в ведомстве. Морковь и арахис вернули на территорию Республики Казахстан, через которую ее пытались доставить в Россию. Партию запретили к ввозу в регион, а на перевозчика возбудили дело по статье 10.2 КоАП РФ (Нарушение порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции).