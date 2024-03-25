«СУБР» подтвердил смерть рабочего под завалами в свердловской шахте

25 марта 2024 в 18:17 Размер текста - 17 +

Организация поможет семье погибшего Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа Под завалами в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий — 27-летний Кирилл Лоскутов. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе АО «СУБР». «Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь», — сказано в сообщении. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала. ЧП произошло на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Под завалами в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий — 27-летний Кирилл Лоскутов. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе АО «СУБР». «Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь», — сказано в сообщении. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала. ЧП произошло на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.