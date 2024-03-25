«СУБР» подтвердил смерть рабочего под завалами в свердловской шахте

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Организация поможет семье погибшего Фото:
новость из сюжета
В Североуральске произошел обвал на шахте «Кальинская» СУБРа

Под завалами в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий — 27-летний Кирилл Лоскутов. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе АО «СУБР».

«Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь», — сказано в сообщении. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала.

ЧП произошло на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.

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Под завалами в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий — 27-летний Кирилл Лоскутов. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе АО «СУБР». «Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь», — сказано в сообщении. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала. ЧП произошло на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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