«СУБР» подтвердил смерть рабочего под завалами в свердловской шахте

Под завалами в шахте «Кальинская» (Свердловская область, Североуральск) погиб второй рабочий — 27-летний Кирилл Лоскутов. Об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе АО «СУБР».
«Горнорабочий Кирилл Лоскутов погиб. СУБР окажет близким всю необходимую помощь», — сказано в сообщении. Первого шахтера — Алексея Амозова спасатели достали из-под завала.
ЧП произошло на глубине более одного километра произошел ранним утром 25 марта. Над спасением работали горноспасательный отряд и наиболее опытные шахтеры предприятия. СК возбудил уголовное дело. Полная информация о происшествии — в сюжете URA.RU.
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