Челябинский бизнес на 80% чаще готов брать на работу людей без опыта

HeadHunter: челябинские фирмы на 80% больше примут людей без опыта работы

26 марта 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Челябинские работодатели готовы принимать людей без опыта работы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Предприниматели Челябинской области на 80% больше сотрудников готовы принять, даже если у них нет опыта работы. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, аналитики сравнили показатели 2023 года с данными 2022 года. «В 2023 году в регионе было размещено более 93 тысяч вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 80% больше, чем в 2022 году», — рассказали в пресс-службе сервиса. Выяснилось, что чаще других начинающих специалистов ищут компании из отраслей розничной торговли (10% вакансий из общего числа), информтехнологий и организации, оказывающие услуги для бизнеса (по 6%). Обычно без опыта готовы брать на работу продавцами-консультантами (13% вакансий данной специализации), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих и операторов call-центра (по 5%). «В условиях низкой конкуренции в сферах с массовым наймом работодатели все активнее ищут сотрудников среди начинающих специалистов. Доля таких вакансий год к году увеличилась на шесть процентных пункта, составив в 2023 году 39%», — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Эксперт добавила, что наем персонала без опыта стал частью более общей тенденции к расширению границ приема на работу. Компании стали готовы брать людей более младшего и более старшего возраста, решили отказаться от гендерной дискриминации. При этом медианная зарплата кадров без опыта работы в 2023 году составила 40,4 тысячи рублей. За год показатель вырос на 21%. В 2024 году тренд на рост найма людей без накопленного трудового опыта сохранился. По данным HeadHunter, за неполный первый квартал опубликовано 29,7 тысячи предложений о работе, в которых компании готовы рассмотреть начинающих кандидатов. Это на 91% превысило показатель за аналогичный период 2023 года Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предприниматели Челябинской области на 80% больше сотрудников готовы принять, даже если у них нет опыта работы. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, аналитики сравнили показатели 2023 года с данными 2022 года. «В 2023 году в регионе было размещено более 93 тысяч вакансий, в которых работодатели готовы рассматривать кандидатов без опыта работы. Это на 80% больше, чем в 2022 году», — рассказали в пресс-службе сервиса. Выяснилось, что чаще других начинающих специалистов ищут компании из отраслей розничной торговли (10% вакансий из общего числа), информтехнологий и организации, оказывающие услуги для бизнеса (по 6%). Обычно без опыта готовы брать на работу продавцами-консультантами (13% вакансий данной специализации), менеджеров по продажам (6%), разнорабочих и операторов call-центра (по 5%). «В условиях низкой конкуренции в сферах с массовым наймом работодатели все активнее ищут сотрудников среди начинающих специалистов. Доля таких вакансий год к году увеличилась на шесть процентных пункта, составив в 2023 году 39%», — отметила директор HeadHunter на Урале Оксана Сидлецкая. Эксперт добавила, что наем персонала без опыта стал частью более общей тенденции к расширению границ приема на работу. Компании стали готовы брать людей более младшего и более старшего возраста, решили отказаться от гендерной дискриминации. При этом медианная зарплата кадров без опыта работы в 2023 году составила 40,4 тысячи рублей. За год показатель вырос на 21%. В 2024 году тренд на рост найма людей без накопленного трудового опыта сохранился. По данным HeadHunter, за неполный первый квартал опубликовано 29,7 тысячи предложений о работе, в которых компании готовы рассмотреть начинающих кандидатов. Это на 91% превысило показатель за аналогичный период 2023 года