Четверть челябинцев не готовы тратить много времени на поиск работы

«Авито»: 24% челябинцев готовы искать работу не дольше трех дней

27 марта 2024 в 10:06 Размер текста - 17 +

Настрой на быстрый поиск работы говорит об активности челябинцев на рынке труда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске 24% горожан готовы уделить процессу трудоустройства от одного до трех дней. Это отражает текущие тенденции на рынке труда, где кандидаты стремятся быстро найти работу. Итоги исследования подвели аналитики платформы «Авито Работа». «Четверть горожан рассчитывают потратить от одного до трех дней, чтобы устроиться на работу. По данным опроса семи тысяч горожан, 40% выразили готовность пройти столько этапов собеседований на интересующую их должность, сколько потребуется. При этом 36% опрошенных готовы не хотят преодолевать более одного-двух этапов трудоустройства», — отмечается в исследовании. Исследование показало, что большинство соискателей ожидают быстрого ответа от работодателя после собеседования. На один-три дня ожидания рассчитывают 40% респондентов. Еще 28% готовы ждать от четырех дней до недели. Такое поведение свидетельствует о высокой активности и заинтересованности кандидатов в скорейшем начале работы. На рынке труда стало больше вакансий, предлагающих мгновенное трудоустройство или выход на работу на следующий день. Зимой 2023—2024 года количество подобных предложений увеличилось в 2,2 раза, если сравнивать с показателями такого же периода годом ранее. Процесс свидетельствует о дефиците кадров и стремлении работодателей быстрее закрыть вакантные позиции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске 24% горожан готовы уделить процессу трудоустройства от одного до трех дней. Это отражает текущие тенденции на рынке труда, где кандидаты стремятся быстро найти работу. Итоги исследования подвели аналитики платформы «Авито Работа». «Четверть горожан рассчитывают потратить от одного до трех дней, чтобы устроиться на работу. По данным опроса семи тысяч горожан, 40% выразили готовность пройти столько этапов собеседований на интересующую их должность, сколько потребуется. При этом 36% опрошенных готовы не хотят преодолевать более одного-двух этапов трудоустройства», — отмечается в исследовании. Исследование показало, что большинство соискателей ожидают быстрого ответа от работодателя после собеседования. На один-три дня ожидания рассчитывают 40% респондентов. Еще 28% готовы ждать от четырех дней до недели. Такое поведение свидетельствует о высокой активности и заинтересованности кандидатов в скорейшем начале работы. На рынке труда стало больше вакансий, предлагающих мгновенное трудоустройство или выход на работу на следующий день. Зимой 2023—2024 года количество подобных предложений увеличилось в 2,2 раза, если сравнивать с показателями такого же периода годом ранее. Процесс свидетельствует о дефиците кадров и стремлении работодателей быстрее закрыть вакантные позиции.