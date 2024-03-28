В Перми родителей первоклассников зовут на день открытых дверей

В пермских школах пройдут дни открытых дверей. Посетить учебные заведения можно будет 30 марта 2024 года.
«Для родителей будущих первоклассников 30 марта проведем дни открытых дверей во всех школах города. В единый день открытых дверей мероприятия пройдут в очном и онлайн-форматах — подробную информацию можно уточнить на официальном сайте конкретной школы», — написал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Он добавил, что прием документов на зачисление ребенка в первый класс начнется 1 апреля. Заявления будут принимать 95 муниципальных школ и семь частных учебных заведений. Все вопросы можно уточнить по телефону горячей линии: 212-95-20.
Ранее день открытых дверей планировали провести 23 марта. Но из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», мероприятие было решено перенести.
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В пермских школах пройдут дни открытых дверей. Посетить учебные заведения можно будет 30 марта 2024 года. «Для родителей будущих первоклассников 30 марта проведем дни открытых дверей во всех школах города. В единый день открытых дверей мероприятия пройдут в очном и онлайн-форматах — подробную информацию можно уточнить на официальном сайте конкретной школы», — написал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Он добавил, что прием документов на зачисление ребенка в первый класс начнется 1 апреля. Заявления будут принимать 95 муниципальных школ и семь частных учебных заведений. Все вопросы можно уточнить по телефону горячей линии: 212-95-20. Ранее день открытых дверей планировали провести 23 марта. Но из-за теракта, произошедшего в «Крокус Сити Холле», мероприятие было решено перенести.