Какие авто с пробегом выбирают жители ХМАО

«Авито Авто»: самым популярным брендом авто с пробегом в ХМАО стала Lada

31 марта 2024 в 07:16 Размер текста - 17 +

Спрос на подержанные отечественные авто в ХМАО составил 30% Фото: Роман Наумов © URA.RU Жители ХМАО при покупке подержанного автомобиля отдают предпочтение отечественным брендам, а именно — моделям LADA. Доля спроса на них, по данным аналитиков «Авито Авто», за прошедший год составила 30%. «Самыми популярными брендами автомобилей с пробегом на платформе „Авито Авто“ в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедший год стали ВАЗ (LADA), Toyota и Hyundai. Доля спроса на эти бренды от всех подержанных авто составила 30%, 12% и 5% соответственно», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость подержанных автомобилей в округе за год выросла на 6% и составила 1 270 000 рублей. Среди популярных моделей авто аналитики назвали LADA Priora c долей спроса 6% от всех машин c пробегом и средней стоимостью в 370 тысяч рублей. В топ-3 также вошли LADA 2114 — 4% (средняя цена 200 тысяч рублей) и LADA 2110 — 3% (в среднем 130 тысяч). Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО по состоянию на сентябрь 2023 года стала Lada Priora. Доля спроса на нее составила 18,4%, а средняя цена — 310 000 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители ХМАО при покупке подержанного автомобиля отдают предпочтение отечественным брендам, а именно — моделям LADA. Доля спроса на них, по данным аналитиков «Авито Авто», за прошедший год составила 30%. «Самыми популярными брендами автомобилей с пробегом на платформе „Авито Авто“ в Ханты-Мансийском автономном округе за прошедший год стали ВАЗ (LADA), Toyota и Hyundai. Доля спроса на эти бренды от всех подержанных авто составила 30%, 12% и 5% соответственно», — сообщили аналитики сервиса корреспонденту URA.RU. Средняя стоимость подержанных автомобилей в округе за год выросла на 6% и составила 1 270 000 рублей. Среди популярных моделей авто аналитики назвали LADA Priora c долей спроса 6% от всех машин c пробегом и средней стоимостью в 370 тысяч рублей. В топ-3 также вошли LADA 2114 — 4% (средняя цена 200 тысяч рублей) и LADA 2110 — 3% (в среднем 130 тысяч). Самой популярной отечественной машиной на рынке авто с пробегом в ХМАО по состоянию на сентябрь 2023 года стала Lada Priora. Доля спроса на нее составила 18,4%, а средняя цена — 310 000 рублей.