Суд обязал власти Кунгура восстановить конюшню чаеторговцев Губкиных

Власти Кунгура (Пермский край) должны организовать подготовку документации на восстановление конюшни в усадьбе купцов Губкиных, которые разбогатели в XIX веке на торговле чаем. Об этом говорится в судебных материалах.
«Кунгурский городской суд удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к МБУ „Центр эксплуатации зданий“. Структура мэрии Кунгура обязана провести работы по сохранению конюшни, входящей в „Усадьбу Губкина-Кузнецова“», — передает издание properm.ru со ссылкой на судебное решение.
Чаеторговцы Губкины-Кузнецовы были старинной купеческой династией. Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был Семен Губкин. В начале XIX века в ней находились деревянный дом, флигель, две конюшни, амбар и баня. В советское время на территории усадьбы был детский дом, а затем медучреждение.
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Власти Кунгура (Пермский край) должны организовать подготовку документации на восстановление конюшни в усадьбе купцов Губкиных, которые разбогатели в XIX веке на торговле чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Кунгурский городской суд удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к МБУ „Центр эксплуатации зданий“. Структура мэрии Кунгура обязана провести работы по сохранению конюшни, входящей в „Усадьбу Губкина-Кузнецова“», — передает издание properm.ru со ссылкой на судебное решение. Чаеторговцы Губкины-Кузнецовы были старинной купеческой династией. Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был Семен Губкин. В начале XIX века в ней находились деревянный дом, флигель, две конюшни, амбар и баня. В советское время на территории усадьбы был детский дом, а затем медучреждение.