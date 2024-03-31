Суд обязал власти Кунгура восстановить конюшню чаеторговцев Губкиных

01 апреля 2024 в 02:19 Размер текста - 17 +

В Кунгуре восстановят старинную усадьбу по решению суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Кунгура (Пермский край) должны организовать подготовку документации на восстановление конюшни в усадьбе купцов Губкиных, которые разбогатели в XIX веке на торговле чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Кунгурский городской суд удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к МБУ „Центр эксплуатации зданий“. Структура мэрии Кунгура обязана провести работы по сохранению конюшни, входящей в „Усадьбу Губкина-Кузнецова“», — передает издание properm.ru со ссылкой на судебное решение. Чаеторговцы Губкины-Кузнецовы были старинной купеческой династией. Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был Семен Губкин. В начале XIX века в ней находились деревянный дом, флигель, две конюшни, амбар и баня. В советское время на территории усадьбы был детский дом, а затем медучреждение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Кунгура (Пермский край) должны организовать подготовку документации на восстановление конюшни в усадьбе купцов Губкиных, которые разбогатели в XIX веке на торговле чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Кунгурский городской суд удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к МБУ „Центр эксплуатации зданий“. Структура мэрии Кунгура обязана провести работы по сохранению конюшни, входящей в „Усадьбу Губкина-Кузнецова“», — передает издание properm.ru со ссылкой на судебное решение. Чаеторговцы Губкины-Кузнецовы были старинной купеческой династией. Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был Семен Губкин. В начале XIX века в ней находились деревянный дом, флигель, две конюшни, амбар и баня. В советское время на территории усадьбы был детский дом, а затем медучреждение.