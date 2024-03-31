31 марта 2024
30 марта 2024
29 марта 2024

Суд обязал власти Кунгура восстановить конюшню чаеторговцев Губкиных

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Мера пресечения Павлу Ефимову в суде Тракторозаводского района. Челябинск , приговор, наказание, процесс, правосудие, суд, преступление, молоток судьи, молоток правосудия
В Кунгуре восстановят старинную усадьбу по решению суда Фото:

Власти Кунгура (Пермский край) должны организовать подготовку документации на восстановление конюшни в усадьбе купцов Губкиных, которые разбогатели в XIX веке на торговле чаем. Об этом говорится в судебных материалах.

«Кунгурский городской суд удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к МБУ „Центр эксплуатации зданий“. Структура мэрии Кунгура обязана провести работы по сохранению конюшни, входящей в „Усадьбу Губкина-Кузнецова“», — передает издание properm.ru со ссылкой на судебное решение.

Чаеторговцы Губкины-Кузнецовы были старинной купеческой династией. Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был Семен Губкин. В начале XIX века в ней находились деревянный дом, флигель, две конюшни, амбар и баня. В советское время на территории усадьбы был детский дом, а затем медучреждение.

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Власти Кунгура (Пермский край) должны организовать подготовку документации на восстановление конюшни в усадьбе купцов Губкиных, которые разбогатели в XIX веке на торговле чаем. Об этом говорится в судебных материалах. «Кунгурский городской суд удовлетворил иск Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края к МБУ „Центр эксплуатации зданий“. Структура мэрии Кунгура обязана провести работы по сохранению конюшни, входящей в „Усадьбу Губкина-Кузнецова“», — передает издание properm.ru со ссылкой на судебное решение. Чаеторговцы Губкины-Кузнецовы были старинной купеческой династией. Первым владельцем усадьбы в Кунгуре был Семен Губкин. В начале XIX века в ней находились деревянный дом, флигель, две конюшни, амбар и баня. В советское время на территории усадьбы был детский дом, а затем медучреждение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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