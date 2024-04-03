МО раскрыло число подписавших контракт с начала года

Число подписавших контракт перевалило за 100 тысяч, сообщает МО РФ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Более 100 тысяч граждан РФ подписали контракт с Минобороны России на поступление на срочную службу с начала 2024 года. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.
«Поступило уже более 100 тыс. человек [с начала текущего года]», — сообщает ведомство в своем
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