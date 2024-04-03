Армия и оружие МО раскрыло число подписавших контракт с начала года Минобороны РФ: 100 тысяч граждан России подписали контракт с начала года 03 апреля 2024 в 10:12 Размер текста - 17 + Число подписавших контракт перевалило за 100 тысяч, сообщает МО РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более 100 тысяч граждан РФ подписали контракт с Минобороны России на поступление на срочную службу с начала 2024 года. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Поступило уже более 100 тыс. человек [с начала текущего года]», — сообщает ведомство в своем telegram-канале . В 2023 году на службу по контракту было принято полмиллиона человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Более 100 тысяч граждан РФ подписали контракт с Минобороны России на поступление на срочную службу с начала 2024 года. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Поступило уже более 100 тыс. человек [с начала текущего года]», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В 2023 году на службу по контракту было принято полмиллиона человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям