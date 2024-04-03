МО раскрыло число подписавших контракт с начала года

Минобороны РФ: 100 тысяч граждан России подписали контракт с начала года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
Число подписавших контракт перевалило за 100 тысяч, сообщает МО РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Более 100 тысяч граждан РФ подписали контракт с Минобороны России на поступление на срочную службу с начала 2024 года. Об этом сообщили в российском военном ведомстве.

«Поступило уже более 100 тыс. человек [с начала текущего года]», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В 2023 году на службу по контракту было принято полмиллиона человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Более 100 тысяч граждан РФ подписали контракт с Минобороны России на поступление на срочную службу с начала 2024 года. Об этом сообщили в российском военном ведомстве. «Поступило уже более 100 тыс. человек [с начала текущего года]», — сообщает ведомство в своем telegram-канале. В 2023 году на службу по контракту было принято полмиллиона человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...