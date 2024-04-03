Niletto готовится к премьере фильма, в котором ему было неуютно сниматься. Фото

Фильм про Niletto «Нелюбимка» выйдет осенью 2024 года

03 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Одну из сцен про Niletto снимали в Зеленой роще в Екатеринбурге Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Картина «Нелюбимка» режиссера Станислава Сорокина о команде певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков) выйдет на экраны осенью 2024 года. Кроме этого, работа стала первым документальным фильмом Свердловской киностудии, который впервые за много лет попал на Московский международный кинофестиваль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе киностудии. «Режиссер фильма — Стас Сорокин — наш друг. Я не люблю съемки — это единственное, с чем пришлось мириться. В остальном присутствие Стаса и киногруппы воспринималось как присутствие участников нашей музыкальной команды. Мы делали свое дело — ребята снимали», — рассказал Niletto. По его словам, фильм особенно понравится тем, кто пристально следит за работой команды. Съемки «Нелюбимки» проходили летом и осенью 2022 года в Москве и на Урале (Екатеринбург, Полевской, Первоуральск и другие города). За это время съемочная группа побывала в московской студии звукозаписи артиста, в гостях у главных героев и в школах, где они учились. Эти места предлагали сами участники, так одной из площадок стал кузнечно-прессовочный цех ВСМПО-АВИСМА: Niletto работал вместе с отцом своего танцовщика Алексея Лутовинова. Как признается режиссер, во время работы над фильмом были некоторые сложности. «В реальности оказалось непросто снимать фильм со своими приятелями в качестве героев. Много времени и сил уходило на перестроение: с друзей на коллег и наоборот, работать было сложно», — поделился Сорокин. Продюсер фильма Ольга Ерофеева-Муравьева тоже раскрыла небольшую тайну: не все складывалось по задуманному сценарию, но все же команда выдержали все испытания и завершила дело. «Кино получилось очень нежное, очень личное, оно позволит увидеть новые грани наших героев и проследить за тем, как, завоевавшая успех команда, преодолевает творческий кризис через путешествие в родные места», — рассказала продюсер фильма Ольга Ерофеева-Муравьева. На одной из съемок в 2022 году побывало URA.RU. Тогда Niletto позвал своих фанатов на тренировку в Зеленую рощу, где попутно устроил конкурс: заставил парней повиснуть на перекладине на время. Однако все пошло не по плану — на мероприятие пришли фанаты, которые только снимали музыканта на телефон и не участвовали в соревнованиях. Певец оскорбил поклонников и пообещал выкинуть их камеры. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Картина «Нелюбимка» режиссера Станислава Сорокина о команде певца Niletto (настоящее имя Данил Прытков) выйдет на экраны осенью 2024 года. Кроме этого, работа стала первым документальным фильмом Свердловской киностудии, который впервые за много лет попал на Московский международный кинофестиваль. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе киностудии. «Режиссер фильма — Стас Сорокин — наш друг. Я не люблю съемки — это единственное, с чем пришлось мириться. В остальном присутствие Стаса и киногруппы воспринималось как присутствие участников нашей музыкальной команды. Мы делали свое дело — ребята снимали», — рассказал Niletto. По его словам, фильм особенно понравится тем, кто пристально следит за работой команды. Съемки «Нелюбимки» проходили летом и осенью 2022 года в Москве и на Урале (Екатеринбург, Полевской, Первоуральск и другие города). За это время съемочная группа побывала в московской студии звукозаписи артиста, в гостях у главных героев и в школах, где они учились. Эти места предлагали сами участники, так одной из площадок стал кузнечно-прессовочный цех ВСМПО-АВИСМА: Niletto работал вместе с отцом своего танцовщика Алексея Лутовинова. Как признается режиссер, во время работы над фильмом были некоторые сложности. «В реальности оказалось непросто снимать фильм со своими приятелями в качестве героев. Много времени и сил уходило на перестроение: с друзей на коллег и наоборот, работать было сложно», — поделился Сорокин. Продюсер фильма Ольга Ерофеева-Муравьева тоже раскрыла небольшую тайну: не все складывалось по задуманному сценарию, но все же команда выдержали все испытания и завершила дело. «Кино получилось очень нежное, очень личное, оно позволит увидеть новые грани наших героев и проследить за тем, как, завоевавшая успех команда, преодолевает творческий кризис через путешествие в родные места», — рассказала продюсер фильма Ольга Ерофеева-Муравьева. На одной из съемок в 2022 году побывало URA.RU. Тогда Niletto позвал своих фанатов на тренировку в Зеленую рощу, где попутно устроил конкурс: заставил парней повиснуть на перекладине на время. Однако все пошло не по плану — на мероприятие пришли фанаты, которые только снимали музыканта на телефон и не участвовали в соревнованиях. Певец оскорбил поклонников и пообещал выкинуть их камеры.