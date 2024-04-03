Пермский балет «Ярославна» откроет международный фестиваль в Санкт-Петербурге

Пермский балет отправляется в Санкт-Петербург Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Международный фестиваль балета Dance Open, который пройдет в Санкт-Петербурге, откроет спектакль Пермского театра оперы и балета «Ярославна». Информация об этом размещена на сайте фестиваля.

«Пермский балет „Ярославна“ 9 апреля на сцене Александринского театра», — указано в афише. Также пермские артисты примут участие в гала-концерте, который завершит Dance Open.

Ранее URA.RU рассказывало, что после гастролей в Петербурге пермский балет отправится в Китай. Там пермяки покажут свои постановки «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».