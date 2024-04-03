Пермский балет «Ярославна» откроет международный фестиваль в Санкт-Петербурге

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Санкт-Петербург, дворцовая площадь, александрийская колонна
Пермский балет отправляется в Санкт-Петербург Фото:

Международный фестиваль балета Dance Open, который пройдет в Санкт-Петербурге, откроет спектакль Пермского театра оперы и балета «Ярославна». Информация об этом размещена на сайте фестиваля.

«Пермский балет „Ярославна“ 9 апреля на сцене Александринского театра», — указано в афише. Также пермские артисты примут участие в гала-концерте, который завершит Dance Open.

Ранее URA.RU рассказывало, что после гастролей в Петербурге пермский балет отправится в Китай. Там пермяки покажут свои постановки «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».

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Международный фестиваль балета Dance Open, который пройдет в Санкт-Петербурге, откроет спектакль Пермского театра оперы и балета «Ярославна». Информация об этом размещена на сайте фестиваля. «Пермский балет „Ярославна“ 9 апреля на сцене Александринского театра», — указано в афише. Также пермские артисты примут участие в гала-концерте, который завершит Dance Open. Ранее URA.RU рассказывало, что после гастролей в Петербурге пермский балет отправится в Китай. Там пермяки покажут свои постановки «Жизель», «Лебединое озеро» и «Дон Кихот».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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