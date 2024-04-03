В Карталинском районе люди отказались покидать затопленные дома

04 апреля 2024 в 09:50 Размер текста - 17 +

Серьезных разрушений от паводка нет Фото: Кондрат Александров © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года Жители подтопленных поселков Карталинского района Челябинской области отказались покидать свои дома. Об этом сообщил руководитель управления ГО ЧС района Сергей Тресков. «Паводковые воды подтопили в городе 13 приусадебных участков в частном секторе. В этих домах проживает 30 человек, из них трое — дети. Эвакуироваться люди отказались», — цитируют слова Трескова telegram-канал «Картновости». Представители эстренных служб ходят по дворам и оповещают население. Повышение уровля воды затронуло ряд сел, а также привело к перекрытию дороги. «В сельских поселениях, по моим данным, топит в Татищево два двора, в Родниках — один дом, в Некрасово — один дом. В Сухореченском из-за порыва газопровода нет газа. Пока вода не отойдет — ремонтировать невозможно», — дотавил Тресков. Как уточнил глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин, на заседании штаба, который он провел только что, работы проводятся в штатном режиме. Власти каждый час следят за уровнем воды. По его словам, режим повышенной готовности сохранится до полного пропуска талых вод. «Серьезных разрушений нет, кроме повреждения стойки газопровода в Сухореченском. Уровень воды в карталинских водоемах отслеживается ежечасно, опасности разлива нет», — добавил Вдовин. В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Власти перекрыли дорогу для пропуска талых вод. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители подтопленных поселков Карталинского района Челябинской области отказались покидать свои дома. Об этом сообщил руководитель управления ГО ЧС района Сергей Тресков. «Паводковые воды подтопили в городе 13 приусадебных участков в частном секторе. В этих домах проживает 30 человек, из них трое — дети. Эвакуироваться люди отказались», — цитируют слова Трескова telegram-канал «Картновости». Представители эстренных служб ходят по дворам и оповещают население. Повышение уровля воды затронуло ряд сел, а также привело к перекрытию дороги. «В сельских поселениях, по моим данным, топит в Татищево два двора, в Родниках — один дом, в Некрасово — один дом. В Сухореченском из-за порыва газопровода нет газа. Пока вода не отойдет — ремонтировать невозможно», — дотавил Тресков. Как уточнил глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин, на заседании штаба, который он провел только что, работы проводятся в штатном режиме. Власти каждый час следят за уровнем воды. По его словам, режим повышенной готовности сохранится до полного пропуска талых вод. «Серьезных разрушений нет, кроме повреждения стойки газопровода в Сухореченском. Уровень воды в карталинских водоемах отслеживается ежечасно, опасности разлива нет», — добавил Вдовин. В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Власти перекрыли дорогу для пропуска талых вод. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.