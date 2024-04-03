03 апреля 2024

В Карталинском районе люди отказались покидать затопленные дома

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Паводок. Челябинская область, потоп, паводок, деревянные дома, наводнение, озеро синеглазово
Серьезных разрушений от паводка нет Фото:
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Паводок в Челябинской области весной 2024 года

Жители подтопленных поселков Карталинского района Челябинской области отказались покидать свои дома. Об этом сообщил руководитель управления ГО ЧС района Сергей Тресков.

«Паводковые воды подтопили в городе 13 приусадебных участков в частном секторе. В этих домах проживает 30 человек, из них трое — дети. Эвакуироваться люди отказались», — цитируют слова Трескова telegram-канал «Картновости».

Представители эстренных служб ходят по дворам и оповещают население. Повышение уровля воды затронуло ряд сел, а также привело к перекрытию дороги.

«В сельских поселениях, по моим данным, топит в Татищево два двора, в Родниках — один дом, в Некрасово — один дом. В Сухореченском из-за порыва газопровода нет газа. Пока вода не отойдет — ремонтировать невозможно», — дотавил Тресков.

Как уточнил глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин, на заседании штаба, который он провел только что, работы проводятся в штатном режиме. Власти каждый час следят за уровнем воды. По его словам, режим повышенной готовности сохранится до полного пропуска талых вод.

«Серьезных разрушений нет, кроме повреждения стойки газопровода в Сухореченском. Уровень воды в карталинских водоемах отслеживается ежечасно, опасности разлива нет», — добавил Вдовин.

В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Власти перекрыли дорогу для пропуска талых вод. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.

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Жители подтопленных поселков Карталинского района Челябинской области отказались покидать свои дома. Об этом сообщил руководитель управления ГО ЧС района Сергей Тресков. «Паводковые воды подтопили в городе 13 приусадебных участков в частном секторе. В этих домах проживает 30 человек, из них трое — дети. Эвакуироваться люди отказались», — цитируют слова Трескова telegram-канал «Картновости». Представители эстренных служб ходят по дворам и оповещают население. Повышение уровля воды затронуло ряд сел, а также привело к перекрытию дороги. «В сельских поселениях, по моим данным, топит в Татищево два двора, в Родниках — один дом, в Некрасово — один дом. В Сухореченском из-за порыва газопровода нет газа. Пока вода не отойдет — ремонтировать невозможно», — дотавил Тресков. Как уточнил глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин, на заседании штаба, который он провел только что, работы проводятся в штатном режиме. Власти каждый час следят за уровнем воды. По его словам, режим повышенной готовности сохранится до полного пропуска талых вод. «Серьезных разрушений нет, кроме повреждения стойки газопровода в Сухореченском. Уровень воды в карталинских водоемах отслеживается ежечасно, опасности разлива нет», — добавил Вдовин. В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Власти перекрыли дорогу для пропуска талых вод. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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