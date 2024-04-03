В Карталинском районе люди отказались покидать затопленные дома

Жители подтопленных поселков Карталинского района Челябинской области отказались покидать свои дома. Об этом сообщил руководитель управления ГО ЧС района Сергей Тресков.
«Паводковые воды подтопили в городе 13 приусадебных участков в частном секторе. В этих домах проживает 30 человек, из них трое — дети. Эвакуироваться люди отказались», — цитируют слова Трескова telegram-канал «Картновости».
Представители эстренных служб ходят по дворам и оповещают население. Повышение уровля воды затронуло ряд сел, а также привело к перекрытию дороги.
«В сельских поселениях, по моим данным, топит в Татищево два двора, в Родниках — один дом, в Некрасово — один дом. В Сухореченском из-за порыва газопровода нет газа. Пока вода не отойдет — ремонтировать невозможно», — дотавил Тресков.
Как уточнил глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин, на заседании штаба, который он провел только что, работы проводятся в штатном режиме. Власти каждый час следят за уровнем воды. По его словам, режим повышенной готовности сохранится до полного пропуска талых вод.
«Серьезных разрушений нет, кроме повреждения стойки газопровода в Сухореченском. Уровень воды в карталинских водоемах отслеживается ежечасно, опасности разлива нет», — добавил Вдовин.
В Карталинском районе 3 апреля, вслед за Варненским районом, был введен режим повышенной готовности из-за половодья рек Карталы-Аят и Мазутка. Власти перекрыли дорогу для пропуска талых вод. В правительстве региона отмечают, что ситуация находится на контроле.
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