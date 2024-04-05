Bloomberg: удары ВСУ по российским НПЗ наносят ущерб США

05 апреля 2024 в 22:29 Размер текста - 17 +

Экономика США может пострадать из-за украинских ударов по НПЗ, сообщают СМИ Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) влияют на США и мировые энергетические рынки. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Усиление атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно рассматривать как защиту Киева не только от устойчивости его врага, но и от двойственности крупнейшего донора — США. Зачем думать о кошельках американских водителей, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев», — говорится в материале . Отмечается, что удары ВСУ по российским НПЗ могут привести к краху мирового рынка топлива, где определенную долю занимают США. Автор материала уверен, что Штаты все еще могут выйти из конфликта. Однако они не будут застрахованы от последствий. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал атаки на российские НПЗ «прямым общением» с населением. Однако США призывают прекратить это. Там напомнили, что такие действия могут привести к росту цен на нефть. До этого армия Украины пыталась атаковать российские НПЗ в разных регионах. Силы ПВО отразили атаки. Подробнее об атаках — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) влияют на США и мировые энергетические рынки. Об этом сообщает издание Bloomberg. «Усиление атак на российские нефтеперерабатывающие заводы можно рассматривать как защиту Киева не только от устойчивости его врага, но и от двойственности крупнейшего донора — США. Зачем думать о кошельках американских водителей, если Вашингтон перестанет поддерживать Киев», — говорится в материале. Отмечается, что удары ВСУ по российским НПЗ могут привести к краху мирового рынка топлива, где определенную долю занимают США. Автор материала уверен, что Штаты все еще могут выйти из конфликта. Однако они не будут застрахованы от последствий. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал атаки на российские НПЗ «прямым общением» с населением. Однако США призывают прекратить это. Там напомнили, что такие действия могут привести к росту цен на нефть. До этого армия Украины пыталась атаковать российские НПЗ в разных регионах. Силы ПВО отразили атаки. Подробнее об атаках — в материале URA.RU.