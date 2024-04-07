В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку спустя неделю поисков

08 апреля 2024 в 13:01 Размер текста - 17 +

Свердловчанку нашли в ночь на 8 апреля Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге в ночь на 8 апреля сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку из Сысерти, местонахождение которой было неизвестно со 2 апреля. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «С целью установления, не угодила ли она в какую-либо криминальную историю, и для выяснения ее состояния здоровья школьница была помещена в одну из больниц областного центра. Розыскным мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой. Представители ПДН территориального ОВД сейчас выясняют, кому принадлежит квартира и каким образом там оказался ребенок. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал полковник Горелых. С самого начала несовершеннолетнюю искали в Сысерти. Ее поисками занимались силовики и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в ночь на 8 апреля сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку из Сысерти, местонахождение которой было неизвестно со 2 апреля. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «С целью установления, не угодила ли она в какую-либо криминальную историю, и для выяснения ее состояния здоровья школьница была помещена в одну из больниц областного центра. Розыскным мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой. Представители ПДН территориального ОВД сейчас выясняют, кому принадлежит квартира и каким образом там оказался ребенок. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал полковник Горелых. С самого начала несовершеннолетнюю искали в Сысерти. Ее поисками занимались силовики и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».