07 апреля 2024

В Екатеринбурге нашли 15-летнюю девочку спустя неделю поисков

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Город. Курган, школьник, автобусная остановка, автобус, девочка, пассажиры
Свердловчанку нашли в ночь на 8 апреля Фото:

В Екатеринбурге в ночь на 8 апреля сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку из Сысерти, местонахождение которой было неизвестно со 2 апреля. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

«С целью установления, не угодила ли она в какую-либо криминальную историю, и для выяснения ее состояния здоровья школьница была помещена в одну из больниц областного центра. Розыскным мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой. Представители ПДН территориального ОВД сейчас выясняют, кому принадлежит квартира и каким образом там оказался ребенок. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал полковник Горелых.

С самого начала несовершеннолетнюю искали в Сысерти. Ее поисками занимались силовики и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

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В Екатеринбурге в ночь на 8 апреля сотрудники полиции нашли 15-летнюю девочку из Сысерти, местонахождение которой было неизвестно со 2 апреля. Об этом URA.RU рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. «С целью установления, не угодила ли она в какую-либо криминальную историю, и для выяснения ее состояния здоровья школьница была помещена в одну из больниц областного центра. Розыскным мероприятиям полиции и волонтеров дан отбой. Представители ПДН территориального ОВД сейчас выясняют, кому принадлежит квартира и каким образом там оказался ребенок. По итогам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение», — сказал полковник Горелых. С самого начала несовершеннолетнюю искали в Сысерти. Ее поисками занимались силовики и волонтеры из поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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